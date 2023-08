Calciomercato, l’agente sbotta: “Andiamo via, c’è l’offerta”

Ultimissime notizie di calciomercato che scuotono la Serie A: ecco le parole del procuratore che ha svelato tutto riguardo l’addio del suo assistito.

Annuncio a sorpresa da parte dell’agente che svela i dettagli dell’offerta: il calciatore è pronto a lasciare la sua squadra nel corso di questa sessione estiva di calciomercato 2023. Un fulmine a ciel sereno che spiazza anche la stessa società che adesso dovrà trovare un modo per sostituire al meglio il calciatore, uno dei migliori della rosa.

Ci sono delle novità in merito al futuro del calciatore che è pronto a lasciare il club nel corso di questo calciomercato estivo 2023. Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, il procuratore ha vuotato il sacco ed è uscito allo scoperto: c’è un’offerta importante da parte di un top club che ha manifestato l’intenzione di ingaggiare subito il ragazzo. Una situazione in divenire che rischia di compromettere il destino del club che adesso dovrà muoversi per prendere un sostituto all’altezza.

Calciomercato: annuncio a sorpresa dell’agente, sta andando via

L’agente di Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato a Sky Sport circa il futuro del giocatore rossoblù.

“Vorremmo essere ascoltati dal Bologna, perché i patti erano stati chiari. La scorsa estate e lo scorso inverno avevamo ricevuto due proposte molto importanti dalla Premier League, e per rispetto del Bologna non avevamo fatto nulla. Abbiamo ricevuto delle proposte all’inizio di giugno, e il Bologna ci aveva promesso che in caso di offerte da top club, avrebbero considerato una cessione nel caso in cui il desiderio di Marko fosse quello di partire. Ora quest’offerta è arrivata, e vorremmo che la società capisse l’importanza di questa opportunità per lui: si tratterebbe della possibilità di competere ai massimi livelli, di vincere dei titoli”.