Calciomercato Juventus: l’annuncio di Allegri, svelato il futuro di Vlahovic

Arrivano le parole di Massimiliano Allegri sul futuro alla Juventus di Dusan Vlahovic.

Dopo l’amichevole in famiglia, il tecnico dei bianconeri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione sul calciomercato della Juventus e la trattativa con il Chelsea per lo scambio fra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku.

Posizione chiara e netta da parte del popolo della Juventus che s’è schierato platealmente con Dusan Vlahovic. Numerosi i cori nei confronti del serbo che è stato invitto dalla tifoseria bianconera a proseguire la sua esperienza alla Vecchia Signora. Parere diverso, invece, di Max Allegri che in cuor suo spera nell’arrivo di Romelu Lukaku che è stato scelto direttamente dal tecnico.

Calciomercato Juventus: annuncio di Allegri

Al termine della partita in famiglia Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky per chiarire la situazione legata al futuro alla Juventus di Vlahovic.

“E’ stato un buon allenamento che ci ha permesso di stare con i tifosi. Questo sarà un anno importante per la famiglia Agnelli poiché è quello del centenario. Ci tenevamo a fare bene, i ragazzi stanno bene. Stiamo crescendo di condizione, lavoriamo con serenità consapevoli che tra una settimana inizia un nuovo campionato”.

“Vlahovic sta lavorando bene, ha avuto delle difficoltà fisiche e doveva recuperare. Stasera è rimasto in campo anche di più, sono contento. Così come per tutti quelli che hanno segnato. Kaio, per esempio, arriva da due anni di infortuni. E’ un piacere vederlo giocare a calcio, ha tutte le qualità da grande giocatori. Mi auguro possa superare tutti gli infortunati ha ancora la possibilità di fare una carriera importante”.

Infine, per quanto riguarda la telenovela dell’estate relativa allo scambio Juventus Chelsea Vlahovic Lukaku: Allegri è stato chiarissimo.

Scambio Vlahovic Lukaku, le parole di Allegri

Le parole di Allegri arrivano e confermano Vlahovic alla Juventus.

“Ho una rosa importante e sono contento dei giocatori che ho a disposizione. Ci sono Vlahovic, Kean, Chiesa, Milik ed anche Yildiz che è un ragazzo di qualità. Ad oggi Vlahovic è il centravanti della Juventus, lo ha detto anche Giuntoli. Di fronte ad offerte importanti la società farà le sue valutazioni, come sempre ha fatto. Dobbiamo essere sostenibili e su queste questioni non entro nel merito, non ci metto bocca. Io faccio delle valutazioni tecniche e posso dire che sono davvero felice di Vlahovic”.

Calciomercato Juventus: problemi per lo scambio Vlahovic Lukaku, la decisione del Chelsea

La trattativa con il Chelsea sta subendo una frenata. Il problema riguarda il conguaglio economico che i Blues devono dare alla Juventus visto che Dusan Vlahovic ha una valutazione maggiore rispetto a Lukaku. Ecco perché i bianconeri pretendono 40 milioni più Romelu, mentre il Chelsea è fermo a 25-30. Le parti continueranno a trattare ma ad oggi c’è una distanza notevole ed è per questo motivo che i Blues hanno deciso di puntare altri obiettivi. Sperano di cedere Lukaku in Arabia Saudita, con il mercato saudita che chiuderà il 20 settembre. Quindi il tempo a disposizione c’è ancora.