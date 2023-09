Accordo raggiunto: addio Serie A, anche lui in Arabia Saudita

A differenza di quanto successo in Italia ed in giro per l’Europa, il calciomercato in Arabia Saudita terminerà il prossimo sette di settembre. Da qui ai prossimi tre giorni il campionato saudita potrebbe dunque regalarci altri colpi ad effetto, come quello messo a segno nelle ultimissime ore.

Stando alle ultime notizie, infatti, sarebbe stato raggiunto proprio poco fa l’accordo per il trasferimento in Saudi Pro League di uno dei protagonisti più amati degli ultimi anni della Serie A.

Mai nessuno si sarebbe aspettato un trasferimento del genere, soprattutto a calciomercato finito senza la possibilità di trovare un sostituto, ma i presupposti per continuare insieme non c’erano, e dunque la soluzione migliore per tutti è stata separasi.

Calciomercato, accordo raggiunto: anche lui vola in Arabia Saudita

Questa separazione era nell’area, e dopo settimane di trattative alla fine è arrivata la tanto attesa fumata bianca. Oramai le parti neanche ci speravano più, ma l’ultimo assalto finale del club ha dato una svolta importante alle operazioni che, oramai, potremmo dire essere finalmente giunte alle battute finali.

Una volta svolto tutto il solito l’iter burocratico, e completato dunque lo scambio dei documenti fra le parti, il giocatore prenderà il primo volo utile per raggiungere la sua nuova destinazione, così da poter fare visite mediche e firmare i contratti. Salvo incredibili colpi di scena e ripensamenti dell’ultimo minuto, questo colpo andrà in porto nelle prossime ore, con la Serie A che perderà un’altro dei suoi protagonisti più amati, che come tanti suoi colleghi ha spinto per andare a giocare in Arabia Saudita, rinominata da molti ‘la nuova frontiera del calcio’.

Stando infatti a quanto riportato da fantacalcio.it, Musa Barrow sarebbe in realtà già da poche ore nuovo giocatore dell’Al-Taawoun. L’attaccante gambiano era ormai da mesi in rotta con Thiago Motta, ed ha preferito lasciare una piazza che gli ha dato tanto, come Bologna, per evitare di rimanere rilegato in tribuna per un’intera stagione.

Barrow è un nuovo giocatore dell’Al-Taawoun: cifre e dettagli

Musa Barrow è un nuovo giocatore dell’Al-Taawoun. Manca ancora l’ufficialità da parte del club saudita, ma fra questo ed il Bologna è praticamente già stato fatto tutto.

Un’operazione in uscita importante quella messa a segno dal club emiliano, che dalla cessione del gambiano guadagnerà all’incirca 8 milioni di euro, sei di base fissa più due di bonus legati alle prestazioni del giocatore -in termini di reti realizzate- ed al piazzamento della squadra a fine stagione.

Bologna: con la cessione di Barrow bilancio in pari sul mercato

Con la cessione di Musa Barrow all’Al-Taawoun, stando a quanto riportato da Il Corriere di Bologna, il bilancio dei rossoblu sul mercato è sostanzialmente in. Sono stati infatti spesi ben 50 milioni di euro per i nuovi acquisti, gli stessi incassati con le cessioni di Schouten, Dominguez e lo stesso gambiano, fra gli altri.