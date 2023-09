Salta la prima panchina della stagione: esonero ad un passo

Alla fine non è tutto oro ciò che luccica. Nonostante un calciomercato importante, che ha visto la squadra rinforzarsi decisamente rispetto alla passata stagione, i risultati sul campo scarseggiano ad arrivare.

Ad oggi la classifica parla chiaro, e denota una situazione di crisi dalla quale si rischierebbe di non uscire se non vengono prese immediatamente delle contromisure. A rimetterne alla fine potrebbe essere l’allenatore, nei confronti del quale la società avrebbe perso la pazienza dopo settimane di supporto incondizionato.

L’unica cosa che voleva la dirigenza era una reazione d’orgoglio della squadra, che neanche nell’ultima giornata di campionato, persa ovviamente, è arrivata. Separarsi è dunque l’unica soluzione per salvare una stagione che rischia di essere fallimentare, ed è per questo che le prossime potrebbero essere ore quelle decisive per il primo esonero ufficiale dell’anno.

Salta la prima panchina della stagione: ore calde

La stagione deve ancora effettivamente entrare nel vivo, ma a quanto pare nelle ultime ore si sarebbero già registrati i primi clamorosi movimenti che hanno a che vedere con una panchina storica di uno dei campionati più interessanti dell’intero panorama calcistico mondiale.

Dopo un calciomercato decisamente importante, fatto di acquisti di qualità, i tifosi, così come la dirigenza, quasi pretendevano la competitività assoluta della rosa, cosa che sulla carta sarebbe dovuto essere scontata. Le prime cinque uscite di campionato hanno invece evidenziato tutt’altro, con giocatori senza idee ed un gioco al di sotto delle aspettative, e la classifica ad oggi non fa altro che confermarlo. La squadra milita infatti nei bassi fondi di questa, addirittura in zona retrocessione, scenario inimmaginabile e che ha decisamente, ed immediatamente, fatto riflettere la società sull’operato dell’allenatore, forse non idoneo al ruolo, il cui posto in panchina ad oggi sarebbe per l’appunto fortemente in bilico.

A dirla tutta, in realtà, definire la posizione del mister in bilico è riduttiva, visto e considerato quanto trapelato nelle scorse ore. Stando infatti a quanto riportato da Sportitalia, l’esonero di Marcel Keizer è praticamente ad un passo, con l’Al Shabab che avrebbe già preso la sua decisione.

Al Shabab, esonero Keizer: panchina a rischio, si riflette

La posizione di Keizer sulla panchina dell’Al Shabab non è poi più così salda. L’ex Sporting Lisbona rischia infatti l’esonero dal club di Riad a seguito di un inizio di stagione a dir poco catastrofico.

Ad oggi i Leoni Bianchi sono infatti diciassettesimi in classifica, piena zona retrocessione, a 11 punti dall’Al-Hilal primo. Questo ovviamente non può far altro che far riflettere la dirigenza sull’operato di Keizer che, a questo punto, rischia di avere le ore contate se le cose non dovessero cambiare.

Ultima chance a Keizer: Al Fayha decisiva

Vista il curriculum di un certo spessore, l’Al Shabab ha deciso di dare un’ultima chance a Marcel Keizer. L’allenatore olandese se la giocherà nella prossima sfida di campionato contro l’Al Fayha. Se per i Leoni Bianchi sarà sconfitta, l’ennesima, il club di Riad verosimilmente allontanerà dalla panchina l’ex Sporting, ma questa volta per davvero.