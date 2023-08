Serie A, addio già deciso: il mister lo fa fuori, accordo vicino

La panchina di oggi sta a significare solo una cosa: il giocatore in questo calciomercato lasciare il club di Serie A per trasferirsi altrove ed intraprendere una nuova avventura in carriera.

Mai nessuno si sarebbe aspettato un addio del genere, soprattutto a così pochi giorni dalla fine della sessione, ma a quanto pare l’accordo fra le due società per il giocatore parrebbe essere in dirittura d’arrivo.

Ovviamente prima che questo affare vada in porto ci saranno da definire e limare gli ultimi importanti dettagli, ma salvo ripensamenti dell’ultimo minuto la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore, anche perché la panchina di oggi non è assolutamente fine a se stessa.

Calciomercato Serie A: sarà addio, la panchina l’indizio finale

Un importante indizio di calciomercato può essere colto da questa giornata di Serie A. In una partita importante come quella di oggi pomeriggio, il mister ha infatti deciso di lasciare in panchina uno dei suoi migliori giocatori andando a confermare le voci che starebbero girando sul ragazzo in questi ultimi giorni.

Nessuno si sarebbe aspettato un addio del genere a questo punto della sessione, ma un’esclusione del genere non può far altro che portare a credere che sia una scelta precauzionale per evitare che un’affare così importante possa saltare. Le prossime ore saranno decisive per capire se effettivamente questo andrà in porto, anche perché ci sono alcuni dettagli da andare ancora a definire, ma le sensazioni sono positivi, anche perché sennò poi non si spiegherebbe quanto successo questo pomeriggio in Serie A.

Notando dunque la sua assenza nell’undici titolare del Bologna per la sfida dello Stadium contro la Juventus, potremmo giungere alla conclusione che Nico Dominguez è sempre più vicino a trasferirsi al Nottingham Forrest in questo calciomercato.

Bologna, Nico Dominguez ad un passo dal Forrest: la panchina lo conferma

La panchina di Torino conferma che Nico Dominguez è ad un passo dal trasferirsi al Nottingham Forrest in questo calciomercato. Il club di Premier League sta spingendo per il centrocampista del Bologna che, nonostante l’interesse del Milan delle scorse settimane, avrebbe dato massima priorità al trasferimento in Inghilterra.

Le parti sono in costante contatto per far sì che questo affare possa concludersi, anche perché Dominguez starebbe spingendo per compiere uno step di crescita importante nella sua carriera. Le prossime potrebbero dunque essere ore decisive per la definizione del tutto, col Bologna che in tutto questo avrebbe già deciso con chi andare a sostituire in rosa il suo -oramai ex- capitano.

Addio Nico Dominguez: via in uno scambio col Nottingham

Come già raccontato negli scorsi giorni, Nico Dominguez potrebbe finire al Nottingham Forrest in uno scambio. Stando alle ultime notizie, infatti, dal canto suo il Bologna starebbe spingendo col club di Premier League per far tornare in Serie A Remo Freuler, indicato essere da Thiago Motta il profilo ideale col quale andare a sostituire in rosa proprio l’argentino.