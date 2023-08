Calciomercato, colpo dalla Bundes: è già in viaggio verso Napoli

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida del Maradona contro il Sassuolo sono arrivate notizie entusiasmanti in merito al calciomercato del Napoli. I campioni d’Italia, infatti, avrebbero chiuso per un rinforzo dalla Bundesliga.

Un’operazione, questa, inaspettata, ma che dimostra la voglia di De Laurentiis di rispondere con i fatti alle critiche mossegli contro dopo il mancato affare Gabri Veiga. Nelle prossime ore uscianno verosimilmente fuori tutti i dettagli di questo affare, che sbilanciandoci potremmo tranquillamente definire in dirittura d’arrivo.

A dimostrazione di questo, infatti, stando alle ultime notizie, il papabile nuovo acquisto del Napoli sarebbe addirittura già in viaggio verso la città, con l’arrivo programmato nella tarda serata di oggi.

Calciomercato Napoli, colpo dalla Bundesliga: è già in viaggio verso la città

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, dato che proprio nelle ultime ore il club campione d’Italia avrebbe definito un importante affare dalla Bundesliga.

Come spesso capitato nel corso di questa sessione anche in questo caso De Laurentiis optato per l’effetto sorpresa, chiudendo in pratica in tempi record le operazioni per un profilo di prospettiva sul quale c’era la concorrenza di mezza Europa. Di questa trattativa nessuno ne ha parlato nel corso di questi giorni, anche perché il presidente del Napoli è stato bravo a tenerla segreta sino ad oggi. Ora il club partenopeo è pronto ad accogliere il suo nuovo rinforzo in questo calciomercato, che andrà a completare uno dei reparti per i quali Rudi Garcia ha chiesto più attenzione alla sua dirigenza nel corso di questa estate.

Al momento niente ancora si sa sulle cifre di questo affare del Napoli, che salvo incredibili colpi di scena si farà, come confermato anche dall’incredibile indiscrezione trapelata dalla Germania. Secondo la BILD, infatti, Jesper Lindstrom dovrebbe viaggiare in serata verso Napoli per sbarcare in città in serata e svolgere nei prossimi giorni tutto l’iter necessario per diventare un nuovo giocatore del club campione d’Italia.

Napoli, Lindstrom oggi in città: visite mediche domani

La BILD è uscita allo scoperto svelando in pratica che Jesper Lindstrom diventerà presto un nuovo calciatore del Napoli in questo calciomercato. Stando al noto quotidiano tedesco, infatti, l’esterno danese dovrebbe addirittura essere in città già in serata, forse per assistere anche a parte della sfida dei suoi prossimi compagni di squadra contro il Sassuolo.

Passata la notte, poi, Lindstrom domani si dirigerà verso Villa Stuart per svolgere le visite mediche col Napoli, per poi firmare il suo contratto a lungo termine col club azzurro. L’esterno danese, che oramai potremmo definire ex Eintracht, andrà a sostituire Lozano nello scacchiere di Rudi Garcia.

Napoli-Lindstrom: le possibili cifre dell’affare

In attesa del suo arrivo in Italia i tifosi del Napoli fremono di sapere quanto questa operazione sia venuta a costare al club di De Laurentiis. Nulla di confermato al momento, ma stando a dati Transferamrkt l’accordo fra gli azzurri e l’Eintracht per Lindstrom potrebbe essere stato raggiunto sulla base di un’operazione a titolo definitivo da 28 milioni di euro.