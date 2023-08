Calciomercato: torna in Italia grazie allo scambio, c’è l’accordo

Colpo a sorpresa da parte del club che ha chiuso in queste ore l’operazione di calciomercato.

Calciomercato: accordo per il centrocampista, torna in Serie A

E’ tutto fatto per lo scambio Bologna Nottingham Dominguez Freuler. Nella giornata di domani il centrocampista svizzero sarà in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito.

Freuler al Bologna e Dominguez al Nottingham, c’è lo scambio di documenti

L’ex centrocampista dell’Atalanta tornerà nuovamente nel campionato italiano in un’operazione che porterà al Nottingham Nico Dominguez del Bologna. I rossoblù incasseranno anche 10 milioni di euro. Gli accordi sono stati trovati in queste ore, nella giornata di domani è previsto l’arrivo in Italia di Remo Freuler che prima di firmare con il Bologna dovrà svolgere le visite mediche.