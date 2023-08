Colpo Inter, scambio last minute in Serie A: si chiude

Il calciomercato in entrata dell’Inter non si è chiuso con l’arrivo Benjamin Pavard. Negli uffici di viale Liberazione si starebbe infatti lavorando per cercare di regalare a Simone Inzaghi un ultimo innesto.

Completato ogni reparto, l’intenzione di Marotta ed Ausilio è ora quella di andare a rinforzare anche le seconde linee della formazione dell’ex allenatore della Lazio. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra avrebbe iniziato a sondare diversi profili low cost sui quali poter andare a puntare, posando alla fine la propria attenzione su uno che potrebbe decisamente fare al caso del club meneghino.

Speso già tanto, l’Inter avrebbe ora intenzione di conservarsi qualche tesoretto in vista del calciomercato invernale, ed è per questo che la dirigenza starebbe spingendo per chiudere questa trattativa last minute con uno scambio che possa accontentare entrambe le parti in causa.

Calciomercato, l’Inter prova lo scambio last minute: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che come anticipato starebbe lavorando per cercare di regalare a Simone Inzaghi l’ennesimo rinforzo di quest’estate.

Rispetto alla passata stagione la formazione nerazzurra si è decisamente rinforzata, ma per l’allenatore piacentino c’è ancora qualcosa da dover fare per ritenersi soddisfatto al 100%. Questo discorso ovviamente non vale per i titolari ma per le seconde linee, non ritenute, a quanto pare, totalmente all’altezza del progetto tecnico dell’Inter. Per questo motivo Marotta starebbe cercando di regalare ad Inzaghi un’alternativa di lusso ai suoi titolari, che stando alle ultime notizie potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nel primo pomeriggio l’Inter avrebbe chiesto informazioni al Sassuolo per Maxime Lopez, considerato per caratteristiche tecniche il vice Calhanoglu per eccellenza. Dopo l’importante esborso per Pavard, però, il biscione non avrebbe alcuna intenzione di investire altri soldi in questo calciomercato, ed è per questo che la dirigenza starebbe provando a lavorare con il Sassuolo per uno scambio.

Inter: si prova lo scambio col Sassuolo per Lopez

L’Inter starebbe provando a convincere il Sassuolo a lasciar partire Maxime Lopez in questo calciomercato, giocatore cercato anche dal Napoli ad inizio sessione. Il club meneghino non ha però alcuna intenzione di fare follie per il francese, ed è per questo che starebbe studiando una soluzione atipica col Sassuolo, che potrebbe però giovare a tutti.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Inter avrebbe offerto agli emiliani uno scambio di prestiti, con Maxime Lopez che arriverebbe a vestire nerazzurro mentre Stefano Sensi compirebbe il viaggio inverso, tornando al Sassuolo per la prima volta dal 2019. Le parti sono in costante contatto per capire la fattibilità di un’operazione che, al momento, avrebbe portato l’Inter a valutare anche altri opzioni.

Non solo Lopez: l’Inter guarda anche in Inghilterra

Maxime Lopez non è l’unico nome che l’Inter starebbe seguendo in queste ultime ore di calciomercato per andare a completare la mediana di Simone Inzaghi. Oltre al francese del Sassuolo, infatti, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino un altro francese, ovvero Boubakary Soumaré del Leicester City, la cui valutazione dovrebbe aggirarsi addirittura attorno ai 20 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.