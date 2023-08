Calciomercato Inter: si sblocca l’affare, arriva il nuovo portiere

Il calciomercato dell’Inter potrebbe sbloccarsi in queste ore per quanto riguarda il ruolo del portiere. Perché ora la società nerazzurra vuole chiudere il colpo da regalare ad Inzaghi.

arrivano notizie riguardanti proprio quella che può essere la svolta per il club milanese che può definire poi l’affare nel giro delle prossime ore. Un colpo a sorpresa che potrebbe garantire per la prima giornata di campionato un nuovo portiere.

Il giocatore sta chiudendo l’affare con una nuova società e a quel punto si sbloccherebbero in automatico altri trasferimenti riguardanti quelli che sono anche i club italiani in attesa da tempo per chiudere gli ultimi dettagli per i nuovi acquisti.

Calciomercato Inter: si sblocca il colpo in porta

Dopo l’addio di Onana e Handanovic l’Inter è rimasta senza portieri. Ci sono i giovani talenti che stanno difendendo la porta del club nerazzurro in questo ritiro pre campionato con la tournée che vede impegnati i giovani per determinati ruoli rimasti ancora scoperti. E’ il caso del portiere con il club che cerca di chiudere e risolvere questa situazione il prima possibile.

Infatti, nell’ultima amichevole giocata con il PSG è sceso in campo Filip Stankovic, figlio del grande Dejan e classe 2002 che si è imposto con una grande prestazione e sta sfruttando questa grande occasione. Solo un super gol di Vitinha è stato capace di fargli subire l’unico gol del match. Occhio al fatto che la società possa puntare su di lui.

Ci sono novità importanti che riguardano ora il futuro del portiere perché l’Inter è da tempo alla ricerca e ha messo tanti nomi nel mirino. Tra alcuni di questi c’è quello in pole che è Sommer del Bayern Monaco, che però non lo lascia andare, prima ha bisogno di un sostituto il club tedesco. Per questo motivo ora bisogna capire come andrà a finire visto che sembra esserci stata una notizia positiva.

Bayern Monaco: colpo Bono, si libera Sommer

Il Bayern Monaco potrebbe chiudere l’acquisto di Yassine Bounou, detto Bono, dal Siviglia che è pronto a lasciarlo andare. Asta del club tedesco con il PSG per chiudere il colpo in porta (possibile addio di Donnarumma). Infatti, nelle prossime ore si entrerà nel vivo dell’operazione che può poi portare Sommer all’Inter.

PSG e Bayern Monaco si sfidano e hanno mostrato chiaro interesse per ottenere la firma del portiere marocchino, considerato tra i migliori al mondo. Il Siviglia valuta Bono 20 milioni di euro, ma al momento sono arrivate offerte pari a 12 milioni.

Bayern Monaco: Sommer vicino all’Inter

Decisive le prossime settimane, perché con il trasferimento di Bono o anche Dominik Livakovic, altro profilo che interessa al Bayern Monaco, ci sarà poi il trasferimento di Sommer all’Inter.