Calciomercato: arriva Cancelo, si sblocca l’affare

Il calciomercato in vista della prossima stagione è pronto a definirsi per tanti giocatori che stanno cambiando maglia. E’ il caso anche dell’ex Serie A Joao Cancelo che in Italia ha vestito la maglia di Juve e Inter.

Arrivano ora degli aggiornamenti riguardo quello che sarà il futuro del giocatore che è pronto ad iniziare la nuova avventura che si giocherà in un nuovo campionato rispetto quello attuale.

Saranno decisive le prossime ore per chiudere l’operazione nel giro dei prossimi giorni ed evitare di iniziare la stagione con il giocatore scontento.

Calciomercato: Cancelo pronto al nuovo trasferimento

Dopo aver vestito in prestito per pochi mesi la maglia del Bayern Monaco è tornato di nuovo al Manchester City il giocatore che è ora intenzionato a dire addio per firmare con una nuova squadra. C’è la sensazione che il terzino portoghese abbia già deciso dove giocherà nella prossima stagione, perché una squadra si è realmente interessata a lui e ora ha voglia di chiudere. Il giocatore stesso ora sta spingendo per trovare la nuova sistemazione e trasferirsi subito.

In questi ultimi anni si è parlato di nuovo per quanto riguarda il trasferimento di Cancelo di nuovo in Serie A. Ha già vestito la maglia di Juventus e Inter e anche altre società si sono interessate a lui in questi anni, ora però sembra difficile o quasi impossibile che il giocatore farà nuovamente ritorno in Italia. Decisive le prossime ore per capire per chi firmerà il giocatore che dopo aver giocato in Germania col Bayern Monaco e dirà anche addio all’Inghilterra e al Manchester City.

Nuovo campionato per Cancelo che è pronto al trasferimento. Il giocatore sta aspettando che si trova l’accordo tra i due club che ora è pronto a sbloccarsi da un momento all’altro. Infatti, c’è una società che sta vendendo un giocatore importante per poi far partire l’assalto al terzino portoghese che non sembra avere altre squadre nella testa.

Calciomercato: Cancelo al Barcellona

Sembra che l’obiettivo numero uno di Xavi Hernández per la posizione del terzino del Barcellona della prossima stagione sia Joao Cancelo. Il giocatore è seguito già da mesi e ora si può trovare l’accordo totale con il Manchester City.

Il Barcellona ha già l’accordo con Cancelo e ora dovrà trovare quello con il Manchester City. Da capire se il giocatore arriverà in prestito o a titolo definitivo.

Barcellona: via Dembele, arriva Cancelo

Il Barcellona sta vendendo Dembele al PSG e per questo motivo arriveranno le cifre giuste per poi investire nuovamente e farlo per acquistare Cancelo. Il calciatore portoghese è pronto a dire sì e non vede l’ora di iniziare questa nuova sfida.