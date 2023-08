Calciomercato: accordo con Bonucci, si è convinto

Il futuro di Leo Bonucci è pronto a cambiare in vista della prossima stagione e del futuro, dove dirà addio alla Juventus in questa sessione di calciomercato.

Un saluto che si concretizzerà in malo modo per quanto accaduto in queste ultime settimane, perché ora il club bianconero ha intenzione di mettere da parte quello che a lungo tempo è stato anche uno dei capitani della rosa.

Il calciomercato della Juventus si continuerà a sbloccare in questi prossimi giorni con le varie uscite e la possibilità di vedere altrove il difensore 36enne che non ha più intenzione di restare a queste condizioni.

Calciomercato Juventus: Bonucci fatto fuori

Non c’è più nessuna intenzione di continuare insieme da parte della Juventus nei confronti di Bonucci. Il club bianconero ha chiaramente espresso al giocatore l’intenzione di trovargli una nuova sistemazione senza troppe pretese. L’unica cosa che chiede la Juve è quella di liberarsi del pesante ingaggio del giocatore e della sua presenza. Non a caso da settimane è fuori rosa e si allena a parte in vista della prossima stagione.

Il club bianconero ha fatto fuori Bonucci dalla Juventus che ora dovrà capire come poter gestire al meglio questa vicenda. Perché il giocatore in un primo moment ha manifestato la voglia di restare con il suo attuale club fino a scadenza il prossimo anno, nell’estate del 2024. Ma ora le carte in tavola potrebbero essere cambiate.

Perché sembra che la Juve ha comunicato a Bonucci che non ci sarà nessun modo per poter risolvere la questione e che resterà tutto l’anno fuori rosa. Una brutta notizia considerando gli Europei il prossimo anno che non vuole perdere, visto che potrebbe essere l’ultima volta in Nazionale per lui. Ecco che allora si potrebbe aprire un nuovo ciclo lontano dalla Juventus in questa sessione di mercato.

Juventus: Bonucci tra Lazio e Union Berlino

Saranno decisive le prossime ore per capire che tipo di scelta ufficiale farà Bonucci sul proprio futuro visto che ora si sono fatte avanti anche in maniera concreta due squadre per provarlo a far restare ancora livelli alti come Lazio e Union Berlino.

La Juventus può lasciar andare Bonucci alla Lazio o all’Union Berlino, dove il giocatore andrebbe anche a giocare la Champions League in entrambi i casi rispetto con la maglia bianconera.

Calciomercato Juve: Bonucci risponde a Lazio e Union Berlino

Bonucci risponderà nelle prossime ore all’offerta ufficiale dell’Union Berlino e in caso di esito negativo aprirà i contatti con la Lazio. Sarri ha già detto sì per il centrale ora serve l’accordo tra le parti, le due squadre italiane e anche il giocatore con il club biancoceleste con cui c’è una bozza d’accordo.