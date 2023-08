Calciomercato: Bonucci arriva in città, giocherà nella Capitale

Il calciomercato è ormai in chiusura e restano le ultime ore per Leonardo Bonucci che può andare a giocare in una nuova squadra che gli darà l’occasione di riscattarsi.

L’esperto difensore italiano è pronto ad una nuova sfida e vuole mettersi alle spalle quanto accaduto con la Juventus. Una storia d’amore lunghissima che è finita nel peggiore dei modi, perché il club bianconero ha deciso di farlo fuori dal progetto.

Ecco che arrivano aggiornamenti su come andrà a finire questa vicenda perché il giocatore è pronto ad approdare in una nuova squadra e restare ancora in Italia una volta e per tutte, chiuderà qua la carriera.

Calciomercato Serie A: Bonucci lascia la Juve

E’ finita nel peggior modo possibile tra Bonucci e la Juventus che è pronto ad approdare in una nuova squadra, perché c’è la società che ha intenzione di cambiare e ha messo fuori rosa l’esperto difensore da mesi e ora gli resta poco tempo per trovare una nuova soluzione. Ci sono degli aggiornamenti che riguardano la prossima destinazione del calciatore che è stato fortemente corteggiato da più società in Europa in queste settimane.

Ora si apre una nuova occasione per il difensore classe 1987 che ha voglia di riscatto e di farlo ancora una volta in Serie A dove c’è una squadra su tutte che si prepara ad ingaggiare Bonucci per il futuro. Il giocatore sta aspettando le ultime ore per un top club che sarà pronto a farsi avanti per avere il via libera della Juventus a trattare con il difensore dove c’è già una bozza d’accordo.

Difficilmente la Juventus si opporrà al trasferimento lasciandolo andare con una cessione per poco o niente, perché l’importante è non pagare il suo pesante ingaggio per un anno intero ad un giocatore che è stato messo da parte dalla società. Bonucci ora è diviso da due top club, ma spuntano anche nuove occasioni importanti.

Calciomercato: Bonucci tra Roma e Lazio

Bonucci aspetta ancora la Lazio di Sarri, che proverà nelle ultime ore il colpo con il presidente Lotito che cercherà l’affondo, ma occhio ora alla Roma. Il club giallorosso anche deve investire in quel ruolo e ha chiuso per Lukaku, ora dovrà prendere un altro giocatore in difesa.

Proprio per questo può crearsi l’occasione Bonucci per la Roma che befferebbe la Lazio. Quasi sicuramente una delle due squadre capitoline, se non tutte e due, si faranno avanti prima della chiusura del mercato del 1 settembre alle ore 20:00. Per questo motivo c’è la seria possibilità di veder giocare il centrale italiano nella Capitale in questa stagione.

Calciomercato: altre occasioni per Bonucci

Occhio alle sorprese però, perché oltre ai colloqui con Lazio e Roma anche Genoa e Union Berlino possono chiudere last minute il colpo Bonucci in vista del futuro.