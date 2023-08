Calciomercato: Sergio Ramos in Serie A, c’è l’accordo

Ultime di calciomercato sul trasferimento di Sergio Ramos che è pronto ad una nuova sfida in Serie A, finalmente arriva l’occasione dell’Italia per il giocatore spagnolo.

Da un momento all’altro potrebbe sbloccarsi uno dei più grandi affari degli ultimi tempi che vedrebbe il campione ex Real Madrid approdare in Italia all’età di 37 anni per proseguire la sua carriera in Europa.

Il giocatore è attualmente senza squadra e sta aspettando l’occasione giusta che lo stimoli dal punto di vista mentale e che sia anche una buona offerta economica.

Calciomercato: Sergio Ramos in Serie A

Notizie di calciomercato che riguardano Sergio Ramos e il possibile trasferimento in Serie A del giocatore che è pronto a giocarsi gli ultimi anni di carriera ad altissimi livelli. Tutto pronto per quella che sarà la firma del giocatore che ora sembra essere pronto per un’altra sfida importante visto quanto accaduto in questi mesi con il PSG che non ha voluto rinnovare il suo contratto e ha deciso di lasciarlo svincolato.

Tantissime le offerte che sono arrivate sul piatto per Sergio Ramos che ha ricevuto chiamate dalla MLS, dall’Arabia Saudita e anche in Europa da club minori. La sua condizione fisica degli ultimi anni però e il suo alto stipendio non hanno contribuito al momento alla firma in una squadra stimolante sotto più punti di vista. Adeso però c’è la possibilità che si possa creare la vera occasione di vedere il campione spagnolo venir a giocare in Italia.

Più volte il futuro di Sergio Ramos è stato accostato alla Serie A con Juventus, Milan e Inter che hanno sognato il colpo di uno dei difensori più forti della storia. Adesso arrivano delle novità riguardanti quello che può essere il suo approdo alla Roma che pensa sul serio di andare a rinforzare il reparto difensivo con un nuovo colpo di un giocatore esperto.

Roma: Sergio Ramos il grande colpo last minute

Ci sono novità importanti per il futuro di Sergio Ramos con la Roma che può chiudere nelle prossime ore il grande colpo in difesa. Non ci sarà un limite di tempo per il general manager Tiago Pinto visto che il difensore è svincolato e libero di firmare anche dopo la chiusura del mercato del 1 settembre alle ore 20:00.

Sergio Ramos è uno dei pallini del presidente Friedkin che dopo l’arrivo di Lukaku vuole chiudere un altro grande colpo e pensa di andare a prendere di persona anche il difensore con il suo aereo privato per portarlo a Roma.

Calciomercato Roma: Sergio Ramos pronto a dire sì

Manca un tassello nella difesa della Roma che sogna il colpo Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, intanto, è pronto a dire di sì.