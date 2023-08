Juventus: primo vero colpo di Giuntoli, prenotate le visite mediche

La Juventus chiude un grande colpo in vista del futuro, uno di quei colpi alla Cristiano Giuntoli che ha deciso di affondare il colpo per il talento e averlo a disposizione per tanti anni.

Calciomercato Juventus: colpo di Giuntoli per il futuro

Il mercato della Juventus si scalda nelle ultime ore con i colpi di Cristiano Giuntoli che è pronto da nuovo direttore sportivo del club bianconero di portare giocatori interessanti in rosa in vista del futuro. C’è un nome nuovo che è stato individuato e bloccato dalla Juventus che ha chiuso l’acquisto di Livano Comenencia.

Si tratta di un talentuoso terzino destro olandese classe 2004 che gioca nel PSV Eindhoven. Tutto fatto, la Juventus ha chiuso l’acquisto di Livano Comenencia dopo aver raggiunto l’accordo su un compenso vicino a 3 milioni di euro. Già prenotate anche le visite mediche per Livano che è promesso alla Juventus.