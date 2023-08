Calciomercato, hanno preso Bounou: affare da 20MLN

In questo calciomercato la scena se la stanno prendendo a sorpresa i portieri. Dopo Onana, infatti, anche un campione come Yassine Bounou ha cambiato squadra.

Dopo un mondiale da protagonista il nome dell’estremo difensore marocchino è finito sul taccuino dei migliori club al mondo, ma la destinazione finale la protrammo definire una vera e propria sorpresa, anche perché sino ad oggi nessuno ne aveva mai effettivamente parlato.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio nelle scorse ore il Siviglia ha accettato un’offerta a dir poco irrinunciabile per Bounou che, nelle prossime ore, sbarcherà nella sua città per svolgere le visite mediche con il club ed iniziare questa nuova entusiasmante, e si spera anche vincente, avventura in carriera.

Calciomercato, colpo a porta: arriva Bounou

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Yassine Bounou in questo calciomercato, visto che da un momento all’altro tutte le certezze che si avevano sul portiere marocchino sono in pratica venute meno.

Con una trattativa lampo, infatti, l’estremo difensore del Siviglia ha deciso di lasciare i Rojiblancos perché volenteroso di fare nuove esperienze in carriera. Il tempismo forse non è stato dei migliori, visto che domani sera ad Atene il club spagnolo affronterà in finale di Supercoppa Europea il Manchester City, ma c’è da dire in tutta onestà che il Siviglia non ha fatto nulla di più per convincere Bounou a restare, non solo perché il portiere ha più volte ribadito la sua volontà di andare via ma anche, e forse soprattutto, perché l’offerta ricevuta era a dir poco irrinunciabile.

Come fatto già da tanti campioni in questo calciomercato, alla fine anche Bounou ha dovuto cedere alla corte della nuova frontiera del calcio: l’Arabia Saudita. L’oramai ex portiere delle Siviglia, stando infatti a quanto riportato da TMW, nei prossimi giorni diventerà un nuovo giocatore dell’Al Hilal, che solo nella giornata di oggi ha chiuso un altro incredibile colpo in entrata, ovvero quello do Neymar Jr.

Bounou all’Al Hilal: le cifre dell’operazione con il Siviglia

Dopo un mondiale da protagonista, ed una seconda parte di stagione in maglia Siviglia ad altissimi livelli, si credeva che finalmente Yassin Bounou si fosse una volta per tutte consacrato. Questo lo stava dimostrando non solo il campo, ma anche l’interessamento di alcuni dei migliori club al mondo, ma proprio all’apice -forse- della sua carriera, il portiere marocchino alla fine ha deciso di andare anche lui in Arabia Saudita.

A giovarne da questa situazione sono soprattutto le casse del Siviglia, che guadagnerà discretamente dall’uscita di Bounou. Stando a quanto riportato da TMW, infatti, l’Al Hilal verserà nelle casse del club andaluso circa 20 milioni di euro.

Contratto faraonico per Bounou all’Al Hilal: i dettagli

Importanti sono anche le somme che Yassine Bounou andrà a percepire in Arabia Saudita. Per convincere il portiere marocchino a lasciare l’Europa, infatti, l’Al Hilal ha dovuto mettere sul tavolo ben 13 milioni di euro a stagione per il calciatore, cifre irrinunciabili ed alle quali l’oramai ex portiere del Siviglia ha detto subito si.