Calciomercato Milan, ha chiesto la cessione: addio inevitabile

Ribaltone incredibile registrato nelle ultime ore in casa Milan. Uno degli imprescindibili della formazione di Stefano Pioli, ha infatti a sorpresa chiesto la cessione in questo calciomercato al club rossonero.

Una decisione, questa, che spiazza non solo tutti i tifosi ma il tecnico emiliano in primis, che ha sempre fatto molto affidamento sul giocatore in questi suoi anni alla guida del Diavolo. Ci sarà da capire ora come si evolverà la faccenda, ma trattenere in squadra un giocatore scontento non giova a nessuno.

Nonostante l’apertura a questo addio che a questo punto potremmo definire quasi obbligatorio, il Milan non ha alcuna intenzione di fare sconti. O le richieste economiche dei rossoneri verranno accontentate, o c’è il serio rischio che Stefano Pioli possa lavorare, almeno per questa prima parte di stagione, con un giocatore poco motivato in rosa.

Calciomercato Milan, ha chiesto la cessione: decisione definitiva

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Milan, che dopo l’addio di Sandro Tonali potrebbe salutare un altro dei suoi titolari da qui ai prossimi 15 giorni. Nell’ultimo periodo si sono infatti intensificate alcune voci che di sicuro non fanno piacere né ai tifosi ma soprattutto a Stefano Pioli, visto che in queste è coinvolto uno dei fedelissimi del tecnico rossonero.

A quanto pare, però, nonostante queste sembravano essersi placate negli scorsi giorni, sono tornate alla ribalta trovando anche alcune conferme che lasciano intendere che presto le parti potrebbero arrivare anche a separarsi. Il giocatore non pare essere più contento al Milan, ed è per questo che nelle scorse ore avrebbe comunicato alla dirigenza la sua definitiva decisione in merito al suo futuro, che altro non fa che stravolgere completamente i piani dei Diavolo da qui alla fine di questo calciomercato.

Complice l’importante accordo trovato con il Fenerbahce nel corso degli scorsi giorni, nonostante sia stato esortato da società e staff tecnico a rimanere in rossonero, stando a quanto riportato da SportDigitale.com, Rade Krunic avrebbe comunicato al Milan la volontà di lasciare il club rossonero in questo calciomercato e trasferirsi proprio in Turchia.

Krunic vuole solo il Fenerbahce, che ha fatto una nuova offerta al Milan

Rade Krunic vuole a tutti i costi il Fenerbahce, e lo ha dimostrato addirittura comunicando al Milan di voler andare via in questo calciomercato. L’accordo fra i turchi ed il giocatore è stato raggiunto già da tempo, ciò che manca è quello fra i due club.

Krunic è fra le altre cose una richiesta esplicita di Kartal, che la dirigenza del Fenerbahce vuole accontentare a tutti i costi. Per questo motivo, stando a quanto riportato dalla Turchia, il club di Istanbul avrebbe presentato una nuova offerta al Milan da 7 milioni di euro per il centrocampista bosniaco, ancora però abbastanza distante dagli almeno 10 chiesti dal Diavolo.

Se Krunic parte il Milan ha già pronto il sostituto

Il futuro di Krunic pare dunque sempre più lontano dal Milan in questo calciomercato. Per non farsi trovare impreparato, comunque, il Diavolo avrebbe sondato due profili con i quali andare a sostituire numericamente in rosa il bosniaco. Il primo è Nicolas Dominguez del Bologna, al momento il preferito della dirigenza rossonera, mentre l’altro è Jordan Veretout, ex Roma ed attualmente in forza al Marsiglia.