Melissa Satta, dal calcio al golf: l’annuncio che spiazza

La bella conduttrice, nonchè compagna di Matteo Berrettini, presenzierà alla cerimnia di apertura di un grande evento

Non prendete impegni per giovedì 28 settembre. Perché se anche non riuscite ad ottenere, cosa in effetti alquanto difficile, un pass per assistere all’evento dal vivo, potrete viverlo attraverso i canali di Sky Sport, che trasmetterò in esclusiva l’intera kermesse.

Stiamo parlando della Ryder Cup 2023, l’evento di golf che mette di fronte gli atleti europei contro quelli statunitensi.

Per vari motivi, non escluso il Covid, la kermesse non si svolge in Europa dall’ormai lontano 2018, quando a presenziare alla cerimonia di apertura fu chiamato David Ginola, ex calciatore ma soprattutto vittima di un infarto mentre stava disputando una partita di golf appena due anni prima. Ricoverato in ospedale, fu poi sottoposto ad un impianto di quadruplo bypass, a causa delle gravi lesioni coronariche riportate.

La Ryder Cup quest’anno si svolge in Italia e, come avrete già capito, a condurre la cerimonia di apertura, della durata di circa 1 ora, ci sarà proprio lei, Melissa Satta, la tanto ingiustamente chiacchierata compagna del tennista Matteo Berrettini. Teatro dell’evento sarà il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, un paese in provincia di Roma. La showgirl, intervistata sulla piacevole investitura, non sta già nella pelle.

Melissa Satta, dal calcio al tennis fino ad arrivare al golf

“Sarà stupendo condurre la cerimonia di apertura della Ryder Cup. Quando mi è stata prospettata questa opportunità, stentavo a crederci”, ha dichiarato un’emozionata Melissa nelle dichiarazioni riportate da Golssip.it. “Sarà davvero speciale vedere personaggi provenienti da tutta Europa e dall’America ritrovarsi a Roma per divertirsi insieme e vivere l’esperienza dell’evento sportivo. C’è tutto per una manifestazione che si preannuncia fantastica“, ha concluso.

L’influencer nativa di Boston è già dunque con la testa e con il cuore nella Capitale, tra l’altro città natale del suo innamorato. La Satta avrà certamente dato già un’occhiata al calendario del circuito ATP per prepararsi a rinunciare a seguire il compagno nel torneo al quale eventualmente parteciperà alla fine di settembre.

Già, perché a parte il torneo Masters 1000 di Toronto, che l’ex Velina ha seguito solo dalla tv di casa non recandosi in Canada, spesso e volentieri Melissa accompagna in loco Matteo nei suoi impegni agonistici. È stato così a marzo, a Miami, quando i due avevano ufficializzato la loro relazione da pochissimo, ed è stato così anche a Montecarlo e a Wimbledon, dove è stata immortalata sulle tribune a fare un tifo appassionato e sofferto per l’affascinante tennista romano.