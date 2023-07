Rescinde con la Juve: raggiunge Cuadrado all’Inter

Un altro bianconero potrebbe ripetere il percorso effettuato dall’esterno colombiano. Le ragioni dietro l’affare.

Qualità, solidità ed esperienza. Sono questi i requisiti su cui, in primis, sta puntando Simone Inzaghi per rinforzare la propria squadra. Il tecnico piacentino ha perso Milan Skriniar a zero, ha salutato Marcelo Brozovic – 18 i milioni incassati dalll’Al Nassr – e infine ha subìto il “tradimento” di Romelu Lukaku.

Proprio l’erede di Antonio Conte si era speso per la permanenza del belga, attratto e convinto, decisamente a sorpresa, dalle sirene bianconere. Proprio un ex bianconero è stato il rinforzo sulle fasce nerazzurre. Juan Cuadrado, svincolatosi dalla Juve per il mancato rinnovo del contratto in scadenza 30 giugno 2023, ha firmato con l’Inter. I nerazzurri infatti, avevano rinunciato al riscatto di Bellanova dal Cagliari.

E ancora dalla Vecchia Signora Inzaghi avrebbe deciso di pescare, per aggiungere quantità e qualità davanti al portiere che erediterà la maglia di André Onana. Il nome ha colto di sorpresa i supporters sabaudi. Potrebbe quindi non essere solo l’ex viola a compiere il tragitto da Torino a Milano. Secondo calciomercato.it, lo staff di Alex Sandro avrebbe mossi passi concreti presso il club di Viale della Liberazione.

Alex Sandro ci prova: vuole andare all’Inter

Secondo la fonte citata, dal capoluogo piemontese, leggi entourage del mancino, sarebbe partita una chiamata per sondare la disponibilità dei dirigenti nerazzurri a tesserare l’esterno che Allegri in questa stagione ha trasformato in un braccetto difensivo. Il rinnovo del difensore è scattato automaticamente lo scorso 16 maggio al raggiungimento della presenza numero 36 in stagione. Il nazionale verdeoro – 2 gol in 40 presenze – guadagnerà altri 6 milioni netti.

A riportare per primo la notizia dell’interesse nerazzurro per l’ex Porto è stato l’account Twitter ‘Enganche’. In particolare, i contatti tra il club di Steven Zhang e i manager del giocatore avrebbero asseverato questa possibilità. Inzaghi avrebbe così un altro rinforzo nella zona sinistra della difesa, il cui titolare resterebbe però Alessandro Bastoni.

Affinché la trattativa abbia la fumata bianca però devono verificarsi due condizioni. In primis, la Juventus deve concedere la risoluzione del contratto del terzino. La seconda riguarda l’Inter. Per caricarsi comunque il pesante ingaggio del centrale, Marotta e Ausilio devono cedere Robin Gosens. Sul giocatore tedesco restano accesi i fari di Union Berlino e Wolfsburg, senza dimenticare in Premier League il Bournemouth.

Il trasferimento appare cosa fattibile. La Juve infatti non aveva accolto il rinnovo automatico di Alex sandro con grande entusiasmo. Al lordo l’ingaggio pesa almeno 9 milioni, cifra che il neo direttore dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, potrebbe investire su un talento più giovane. Già la prossima settimana il destino di Alex Sandro potrebbe essere più definito.