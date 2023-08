Calciomercato, riecco Ansu Fati: colpo sul gong, la destinazione

Accostato diverse volte in Serie A, il colpo di calciomercato sul gong è quello legato ad Ansu Fati.

Il talento spagnolo del Barcellona saluterà la Liga e il club catalano dopo aver fatto tutta la trafila tra “cantera” e poi approdo ad altissimi livelli, ma è altrove il suo futuro. Perché Xavi Hernandez, in comune accordo con giocatore e società, avrebbe dato il via libera per la sua cessione, con accordo trovato per quella che è la sua nuova destinazione.

L’esterno spagnolo è un colpaccio per il club che ha voglia di ambire in grande e tenersi stretto poi un talento di tale portata. Dopo che i catalani lo hanno scaricato, ecco la soluzione sul gong di calciomercato, considerando che ci troviamo praticamente all’ultimo giorno di mercato.

Calciomercato, colpo Ansu Fati: destinazione a sorpresa, è fatta

Un colpo di scena che arriva sul finale di calciomercato e che riguarda il numero 10 del Barcellona.

Troppo chiuso da quelle che sono le scelte di Xavi Hernandez, in accordo con la società catalana ha scelto di salutare quella che considera casa sua sin da quando vestiva la casacca del Barcellona da giovanissimo.

Ha voglia di competere, tornando a sentirsi importante e non è in Arabia Saudita che vedrà il suo futuro, nonostante la pioggia di milioni che sarebbe arrivata da uno dei top club della Saudi Pro League. Ansu Fati sarà un nuovo giocatore del Brighton che, con l’approdo in Conference League, ha voglia di giocarsi le sue chance all’esordio europeo con De Zerbi in panchina.

Ansu Fati sarà il nuovo esterno del Brighton: l’annuncio

In serata, il collega ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, ha svelato la destinazione di Ansu Fati. Sarebbe conclusa la trattativa che lo porta a diventare il nuovo giocatore del Brighton, al servizio di Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano, dopo aver perso alcuni importanti calciatori, è riuscito a completare un organico all’altezza di quella che è la Premier League che affronterà quest’anno, oltre alla Conference League che vorrà giocare da protagonista assoluto.

Ultime su Ansu Fati: arriva in prestito al Brighton

Arriva in prestito al Brighton e chissà che non diventi poi un tassello aggiuntivo, a titolo definitivo, per il club della Premier League. Ha alte le sue ambizioni la società che da quando ha messo piede in Premier League ha scavalcato la classifica del campionato inglese, mettendo nel mirino i piazzamenti europei. Ansu Fati arriverà al Brighton e chissà che nel week-end non possa già essere a disposizione di De Zerbi, per la sfida contro il Newcastle, che sa già di scontro diretto per l’Europa.