Intreccio Milan-Inter, che retroscena: avrebbe creato un finimondo

Sono ore calde, frenetiche, quelle che dividono tutte le squadre d’Europa dalla fatidica deadline del calciomercato estivo. Nonostante ci siano stati due mesi e più di tempo per mettere a punto strategie e programmi per migliorare la qualità delle rispettive rose, alla fine spunta sempre il colpo ‘a sorpresa’.

Quello che non era stato preventivato col dovuto anticipo, magari proprio perché si aspettavano le migliori condizioni possibili per portare l’assalto. Tutto questo è esemplificato dall’insistenza con cui l’Inter ha trattato col Bayern Monaco l’arrivo di Benjamin Pavard.

L’affare, che sembrava potesse concludersi proprio in concomitanza con la trasferta in terra sarda della truppa nerazzurra (a proposito, è arrivata un’altra comoda vittoria con relativo clean sheet) si è complicato all’improvviso prima di risolversi con un lieto fine. Il problema che ha ritardato la fumata bianca dell’affare era sempre lo stesso: Thomas Tuchel, il tecnico dei bavaresi, avrebbe voluto accogliere al centro sportivo il sostituto del transalpino prima di lasciare andare il campione del mondo.

Il club teutonico era sembrato già molto vicino a chiudere col Chelsea per l’acquisto di Trevor Chalobah, curiosamente già seguito dalla stessa Inter nel primo mercato estivo targato Inzaghi. Il Blues però non erano ancora convinti sulla formula, e allora tutto è rimasto in stand-by. Con relativo scoramento della dirigenza nerazzurra, che aveva seriamente temuto che tutto potesse saltare. Tra le possibilità di uscita da una situazione che stava innervosendo non poco l’abile Ad dell’Inter Marotta ce n’era una che avrebbe visto addirittura il Milan venire ‘in soccorso’ dei cugini. Vediamo come.

La società più blasonata di Germania, registrate le difficoltà di chiudere il colpo Chalobah, aveva infatti sondato il terreno per Pierre Kalulu, il giovane francese del Milan che anche quest’anno non partirà titolare.

Un po’ la valutazione ritenuta eccessiva dalla dirigenza bavarese (30 milioni), un po’ la volontà del Diavolo di non privarsi di una risorsa che avrebbe tra l’altro consentito all’Inter di chiudere il cerchio Pavard, hanno però determinato il ‘no’ all’affare. Se ne potrebbe riparlare il prossimo gennaio, dicono i bene informati.

Intanto però, per qualche ora, i tifosi delle due squadre milanesi hanno vissuto stati d’animo diametralmente opposti. Quelli nerazzurri, oltre alla felicità nel vedere conclusa positivamente l’operazione Pavard, hanno provato anche una certa soddisfazione nel pensare che tutto ciò sarebbe avvenuto anche grazie all’aiuto del Milan. Gli affezionati del Diavolo hanno invece tremato all’idea di perdere il giovane inglese, facendo contestualmente un favore ai rivali cittadini.

