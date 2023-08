Cagliari: Ranieri sceglie di allenare una Nazionale, c’è l’annuncio

Claudio Ranieri è pronto dopo una lunga carriera a chiudere con il diventare il commissario tecnico di una Nazionale. E’ arrivato l’annuncio da parte dell’allenatore del Cagliari.

Ci sono sviluppi importanti per quanto riguarda la scelta dell’allenatore italiano esperto che potrebbe iniziare a valutare le nuove offerte che arriveranno prossimamente per lui riguardo questa possibilità.

Uno dei più storici e iconici allenatori italiani al mondo si è fatto avanti con una richiesta che potrebbe presto diventare da desiderio a realtà. Perché la considerazione che c’è di lui in giro è veramente alta e ora ci provano le grandi Nazionali.

Calciomercato: Claudio Ranieri in Nazionale, la carriera

Potrebbe concludere proprio da dove ha finito Claudio Ranieri nella sua lunga carriera con i club. Perché l’allenatore farà presto 72 anni ed è sempre riuscito ad adattarsi ad ogni tipo di calcio con il passare del tempo. Sono davvero tantissimi anni che fa questo mestiere se si pensa che ha iniziato nel 1986 nelle basse categoria con il Vigor Lamezia, poi Campania Puteolana e in pochi anni la chiamata del Cagliari per la sua prima grande piazza, dove in 3 anni ha vinto la Coppa Italia di Serie C, il campionato di Serie C e ottenuto la promozione dalla Serie B alla Serie A.

E’ proprio Ranieri ad aver fatto tornare il Cagliari in Serie A in quegli anni facendo la storia e lanciando la propria carriera, arrivando poi, infatti, ad allenare grandi squadre come Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter, Monaco, la Nazionale della Grecia per pochissimi mesi, Leicester, Nantes, Sampdoria e Watford.

In tutta la sua carriera ha più volte fatto dei ritorni al passato, tornando in squadre dove già era stato come capitato col Valencia dove ha vinto una Supercoppa Uefa e una Coppa di Spagna e la Fiorentina dove ha trionfato anche lì con altri 3 trofei (Campionato Serie B, Coppa Italia e Supercoppa Italiana). Ora però Ranieri è tornato al Cagliari e proprio qui potrebbe chiudere la carriera che sarà ricordata in eterno per la clamorosa vittoria della Premier League con il Leicester in una stagione da sogno. Ora si torna a parlare di Nazionale.

Ct della Nazionale: Mancini pronto ad accettare

Dopo la partita Cagliari Inter si è espresso Claudio Ranieri sulla scelta dell’Arabia Saudita di Mancini confermando che non avrebbe mai preso una decisione per soldi e che ha ancora tanti stimoli per il campo. Inoltre, ha svelato che potrebbe in futuro allenare una Nazionale.

Ranieri ha svelato che serviranno i giusti stimoli per accettare l’offerta di una Nazionale che si farà avanti in futuro. Al momento però resta concentrato sulle squadre di club per lavorare nel quotidiano e vuole continuarlo a fare al Cagliari.

Cagliari: l’obiettivo di Ranieri

L’obiettivo di Ranieri con il Cagliari è quello di ottenere una salvezza tranquilla e poi si vedrà per il futuro che cosa riserverà ancora il calcio a questo grande allenatore.