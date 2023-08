Lady Djordjevic esagerata, spunto un dettaglio fin troppo bollente

Jovana Djordjevic è una delle wags migliori e più sensuali in circolazione. Il dettaglio nell’ultimo video è totalmente hot.

Una delle categorie di donne più seguite sui social e dai media internazionali è quella delle wags. Ovvero il termine coniato dalla stampa britannica per indicare le mogli o le compagne dei calciatori professionisti, ovviamente che esprimano maggiormente sensualità e attrazione fisica.

Una delle maggiori esponenti di questo ambito, molto conosciuta anche in Italia, è senza dubbio Jovana Djordjevic. Ovvero la moglie dell’attaccante serbo, ex Lazio e Chievo Verona, che si è fatta conoscere proprio durante la militanza del marito Filip nella Serie A nostrana.

Modella dal fisico a dir poco incredibile, Jovana è nata in Serbia nel 1991. La coppia ha due splendidi figli, Noel e Leon, ma nonostante la doppia gravidanza la bella top model 31enne vanta ancora un fisico straordinario, un sex appeal che fa impazzire il web ogni volta che si mostra con scatti hot.

Jovana Djordjevic completamente nuda in spiaggia? Il video bollente che fa impazzire il web

Bellissima ma anche molto sensuale per le immagini che pubblica. Jovana Djordjevic sa di avere delle armi molto attraenti dalla sua parte, visto che su Instagram continua a pubblicare scatti mozzafiato che fanno impazzire tutti i suoi fan di sesso maschile.

Sono 367 mila i follower per la moglie di Filip Djordjevic, abile comunque a mescolare scatti bollenti ad altri più semplici e familiari, visto che la donna è legatissima ai suoi parenti più stretti. Ma quando si spinge oltre, Jovana fa subito notizia, come nel video pubblicato di recente durante le sue vacanze in spiaggia, dove spunta un dettaglio bollente.

Nella breve story di Jovana Djordjevic si nota la modella serba completamente senza vestiti addosso, con un perfetto lato B in mostra senza neppure l’intimo. Un dettaglio piccante che è stato immediatamente colto dai tanti fan della bella 31enne, abile così a far impazzire i tanti follower.

Una immagine fugace e sbarazzina che ovviamente non può non far parlare e discutere. Ma in realtà guardando con maggiore attenzione il video, Jovana indossa un costume color carne e dunque è solo un’illusione di nude look. Vincitrice di numerosi concorsi di bellezza, Jovana Djordjevic è una modella di successo in Serbia e nel resto d’Europa da molti anni. Lei e Filip si sono conosciuti a Nantes, in Francia, grazie ad amici comuni. I due si sono sposati poi nel 2014, durante l’esperienza dell’attaccante alla Lazio.