Juventus: Giuntoli piazza il primo colpo, nuovo centrale per Allegri

La Juventus è al lavoro per cercare di dare ad Allegri un rosa completa. Ed a l’obiettivo è un nuovo centrale.

La mano di Giuntoli alla Juventus l’hanno vista, almeno per adesso, davvero poco. Gonzalez rappresenta la scommessa, ma i tifosi si aspettano di tornare il prima possibile a vincere e per questo motivo presto ci potrebbero essere delle importanti novità.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, uno dei colpi di Giuntoli in questa sessione di calciomercato sarà quasi certamente un centrale e presto Allegri sarà accontentato. Si tratta di un calciatore destinato sicuramente a portare la Juventus a fare un salto di qualità importante anche in vista di un futuro in Europa.

Calciomercato: Giuntoli al lavoro, pronto un nuovo colpo

La Juventus è stata tra le squadre che si sono mosse meno in questo calciomercato. Giuntoli è al lavoro per cercare di trovare i giusti rinforzi da dare a Massimiliano Allegri. L’obiettivo è sicuramente quello di chiudere il prima possibile gli affari per iniziare a programmare con attenzione la stagione e provare a raggiungere gli obiettivi prefissati in queste settimane. Inutile dire che la squadra di Allegri punta a vincere lo Scudetto e l’assenza di competizioni internazionali dà una grande possibilità.

Per farlo la Juventus in questo calciomercato potrebbe rafforzare il reparto difensivo con l’esperienza di Harry Maguire. Il centrale non rientra più nei piani dello United e il fatto di non essere considerato più extracomunitario dà la possibilità di arrivare alla fumata bianca. Resta ora da capire l’eventuale formula del trasferimento, ma i Red Devils potrebbero addirittura aprire al prestito.

Si tratta di una situazione da seguire con attenzione e vedremo alla fine cosa succederà e quali saranno le decisioni da parte delle parti chiamate in causa. Sicuramente si tratta di un qualcosa che si risolverà nel giro di poco tempo considerando che il Manchester United non ha nessuna intenzione di portarla per le lunghe la vicenda.

Mercato: la Juventus pensa a Maguire

La Juventus valuta il profilo di Harry Maguire per rafforzare il reparto difensivo in questo calciomercato. La questione potrebbe risolversi anche con un prestito, ma molto dipenderà dal Manchester United e dalla propria intenzione di lasciar partire il calciatore in vis temporanea.

Nelle prossime settimane si avrà un quadro molto più chiaro e solamente in quel caso capiremo se il matrimonio tra la Juventus e Maguire si potrà fare in questo calciomercato.