Offerta ridicola per Vlahovic: Allegri inguaia la Juve

Arriva un’offerta ridicola per Dusan Vlahovic, che la Juventus potrebbe addirittura accettare per ‘colpa’ di Massimiliano Allegri

La Juventus è alle prese con la propria sessione estiva di calciomercato. Sarà molto complicato costruire di nuovo una squadra vincente, che possa ripercorrere i fasti del primo ciclo di Massimiliano Allegri. La prima cosa da fare è ridurre i costi, diversi giocatori il prossimo 30 giugno andranno via, come Adrien Rabiot e Leandro Paredes.

La questione è molto semplice. Il tecnico toscano ha ben saldo il suo posto sulla panchina bianconera e verranno seguite le sue direttive, che potrebbero anche portare alla cessione di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo ha vissuto un’annata molto difficile, subendo diversi infortuni e non tornando mai sui livelli in cui aveva dominato la Serie A con la Fiorentina. Il centravanti serbo ha collezionato 42 presenze in stagione, con 14 gol segnati e 4 assist. Numeri che non sono abbastanza per un giocatore della sua portata.

Una grande delusione: Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus, perché il suo rapporto con Allegri non è molto buono. Il gioco dei bianconeri non valorizza al meglio il killer instinct del centravanti. E diversi club nei mesi scorsi si sono fatti avanti, come per esempio il Chelsea e l’Arsenal. Ma c’è anche il Real Madrid che a breve potrebbe piazzare il colpo.

Il Real Madrid si porta via Vlahovic

Secondo quanto riferito da ‘Elgoldigital.com’, il Real Madrid ha nella lista dei centravanti da prendere anche Dusan Vlahovic. Ci sono delle difficoltà economiche per arrivare a Harry Kane, considerato dal Tottenham come una colonna portante della squadra e un simbolo.

L’addio di Karim Benzema ha lasciato un vuoto tra le fila delle Merengues che va colmato al più presto e Florentino Perez apprezza molto le qualità di Vlahovic. Ma l’offerta ‘ridicola’ che presenterebbe alla Juventus è quella di un prestito dal valore di 10-12 milioni di euro per portare via il centravanti serbo.

La Juventus potrebbe accettare l’offerta, perché il feeling tra Allegri e Vlahovic è molto scarso e perché il giocatore vuole giocare la Champions League e tornare a segnare come fino ad un anno e mezzo fa. E in questo senso, avere al proprio fianco Rodrygo Goes e Vinicius lo aiuterebbe molto.

Vlahovic sta valutando le alternative per la propria carriera, sa bene che non può vivere un altro anno come quello appena terminato. E Allegri è ben saldo sulla panchina della Juve, forte di altri due anni di contratto a circa 9 milioni a stagione.