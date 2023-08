Calciomercato, adesso è fatta davvero: giocherà in un club di Champions

Il colpo dal Chelsea è in chiusura, può considerarsi fatta la trattativa che lo vede ufficialmente in uscita dai Blues.

Nell’imminente calciomercato, il colpo per il club di Champions League dopo i continui rumors che lo hanno accostato anche alla Serie A, con un ritorno di fiamma vero e proprio.

Poteva finire nel calcio dell’Arabia Saudita, con diversi club della Saudi Pro League che avevano intenzione di prenderlo dal Chelsea. Le visite mediche gli saltarono ma adesso le cose sembrano cambiate, il colpo di calciomercato è in chiusura per il calciatore che dopo le voci che lo hanno visto tra i protagonisti per i club di Milano e non solo, giocherà in Champions League nella stagione che è appena cominciata.

Calciomercato, è fatta: l’annuncio sul colpo in Champions League

Annuncio per il colpo in Champions League, perché uno dei club che ha vinto lo scorso campionato e si prepara all’annata nella massima competizione Uefa per club, ha chiuso l’affare che lo porta ad essere titolare nella sua nuova squadra.

Dopo i diversi rumors, alla fine tutto si è concluso per il meglio con la sua nuova squadra che lo ha prelevato dal Chelsea, per utilizzarlo nel ruolo di titolare indiscusso in Champions League e per le sfide di campionato.

C’è da trovare la qualificazione, infatti, ai gironi di Champions. Attraverso i preliminari e negli ultimi turni della stessa manifestazione, prima della fase a gironi, il Galatasaray ha chiuso il colpo Ziyech. Il calciatore marocchino, dopo esser stato accostato alle diverse squadre tra le top d’Europa e anche in Serie A, giocherà per il club turco e accanto a Mertens e Icardi.

Mercato Galatasaray, colpo Ziyech: la notizia

La notizia è stata riportata quest’oggi dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Secondo il collega, Ziyech diventerebbe così un nuovo giocatore del Galatasaray. Il club turco ambisce in grande e, dopo aver vinto la Super Liga in Turchia nella stagione scorsa, vuole confermarsi dopo aver visto il Fenerbahce fare un importante mercato, nel corso di questa estate.

Ultime Galatasaray, arriva Ziyech e va via un ex Serie A: va in Premier

L’arrivo di Ziyech in Turchia viene fuori dopo la separazione con un ex Serie A, che saluta il club turco dopo soli sei mesi dal suo arrivo, per la chance in Premier League. Nicolò Zaniolo sarà ufficializzato come nuovo acquisto dell’Aston Villa e il club del Galatasaray, di riflesso, farà uguale con Ziyech che arriva dalla Premier stessa, dopo la separazione col Chelsea.