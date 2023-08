Spalletti Italia: causa con ADL, si sblocca tutto

Ultime notizie che riguardano il futuro di Luciano Spalletti pronto a diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia, tutto da risolvere con De Laurentiis e la sua clausola.

Ci sono aggiornamenti importanti che riguardano il futuro del prossimo ct della Nazionale pronto ad arrivare dopo l’addio dell’ex Roberto Mancini che ha presentato le dimissioni ed è pronto ad una nuova sfida.

Contatto con l’Arabia Saudita per l’ex ct che ora è pronto a dare spazio a quello che sarà il nuovo allenatore, perché è stato scelto l’ex Napoli per la panchina degli azzurri.

Italia: scelto Spalletti come nuovo ct

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Spalletti, con una svolta che può arrivare per le prossime ore visto che è stato scelto lui come ct della Nazionale. L’ex allenatore del Napoli che ha chiuso la scorsa stagione da Campione d’Italia è pronto ad una nuova e grande sfida. La promessa era quella di lasciare il club azzurro per non approdare su nessuna nuova panchina e così è stato.

Tante le offerte per Spalletti che ha detto ‘no’ a tanti club anche importanti, ma c’è ora una chiamata che potrebbe non arrivare mai più per il futuro perché l’Italia ora ha deciso di affidare la panchina azzurra proprio all’ex tecnico del Napoli.

Ora ci sono delle nuove notizie che riguarda questa vicenda, perché per una clausola inserita da De Laurentiis per l’addio di Spalletti era stato concordato un anno sabbatico per questa stagione.

Spalletti Italia: causa con ADL

Arrivano conferme da Gianluca Di Marzio che ha svelato di una call della Federazione e dei legali di Spalletti (tra cui anche il figlio Samuele) per firmare il suo nuovo contratto con la Nazionale dell’Italia. Ci sono notizie positive sotto questo punto di vista.

Adesso però bisognerà capire come andrà a finire tra l’allenatore, la FIGC e De Laurentiis che è pronto a fare causa visto che non sarà pagata la clausola per ottenere la firma di Spaleltti con l’Italia. Più tardi l’incontro decisivo che potrebbe svoltare tutto e far portare l’annuncio ufficiale.

Italia: per Spalletti l’occasione della vita

Luciano Spalletti ha condotto una carriera davvero importante e lunga dove è riuscito a raggiungere anche obiettivi e risultati di grande valore, fino allo scudetto con il Napoli. Adesso la chiamata della Nazionale potrebbe essere l’occasione della vita per l’allenatore che allenerebbe per la prima volta una Nazionale e lo farebbe sulla panchina azzurra del proprio paese.