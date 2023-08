Triangolazione Italia-Turchia-Francia: il Milan prende un nuovo centrocampista

Il Milan lavora per regalare a Pioli un altro innesto a centrocampo: se parte un titolare, è pronta l’offerta per un top player.

Anche in questi caldissimi giorni di agosto si muove il mercato del Milan. Porte girevoli in casa rossonera. Non in senso stretto: Maignan non si muoverà da Milano, nonostante le voci insistenti delle ultime settimane. Se la porta è dunque blindata, sono le altre zone del campo a poter vivere ancora una rivoluzione.

In particolare, è a centrocampo che in questo momento si concentrano i maggiori sforzi per i rossoneri. Un pupillo di Pioli potrebbe infatti essere ai saluti. La dirigenza però non si farà trovare impreparata, e ha già trovato il possibile sostituto.

Da giorni ormai sono tante le ombre che si affollano su Rade Krunic. Il bosniaco ex Empoli, uno dei protagonisti silenziosi della vittoria dello scudetto del 2022, continua a essere un perno nella mente di Pioli, un tuttofare prezioso che più volte ha tolto le proverbiali castagne dal fuoco all’allenatore parmigiano.

Il pressing del Fenerbahce, squadra turca di grande blasone e dalle forti disponibilità economiche, si fa però insistente. La richiesta di circa 10 milioni dei rossoneri non è ancora stata raggiunta, ma il club di Istanbul sarebbe arrivato a proporre alla società di via Aldo Rossi 7 milioni di euro.

Una somma ragguardevole che potrebbe convincere il club rossonero a dare il via libera all’operazione, avendo tra l’altro già individuato il possibile sostituto. Un top player che gioca in Francia ma che vanta un trascorso importante proprio in Serie A.

Krunic ai saluti, il Milan guarda in Francia: il sostituto è un ex Roma

Non c’è ancora nulla di definito. L’operazione è in fase di costruzione e ogni giorno potrebbe essere utile per avvicinarsi alla chiusura di una trattativa che potrebbe accontentare sia il giocatore che le due società coinvolte, considerando anche che gli arrivi di Reijnders, Musah e Loftus-Cheek avrebbero comunque fatto scivolare Krunic indietro nelle gerarchie.

Proprio per questo motivo il calciatore potrebbe accettare un trasferimento in Turchia, in un club che lo pagherebbe profumatamente e gli garantirebbe anche un posto importante in squadra. Qualora quindi l’operazione dovesse finalizzarsi, il Milan avrebbe già individuato il suo erede.

Stando a quanto riferito da Repubblica, in pole position ci sarebbe Jordan Veretout, mediano francese dell’Olympique Marsiglia con un passato importante in Italia sia con la maglia della Fiorentina che con quella della Roma.

Classe 1993, il nazionale francese vanta un curriculum di tutto rispetto e non è assolutamente un giocatore in fase calante della carriera. Basti considerare che nell’ultima stagione, in Ligue 1, ha collezionato 38 presenze con 4 gol e 3 assist, numeri simili a quelli della sua ultima stagione in giallorosso (36 presenze, 4 gol e 8 assist).

Un giocatore importante, capace di giocare come mediano a due, come mezzala e all’occorrenza anche sulla trequarti, dotato di buona tecnica, buon fisico e di un piede destro a dir poco raffinato. Probabilmente la soluzione ideale per completare un reparto di centrocampo, sulla carta, destinato a proiettare il Milan verso grandissimi risultati.