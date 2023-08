Inter: beffa Samardzic, firma con i rivali in Serie A

Sembrava tutto fatto con l’Inter e, invece, bisognerà ancora aspettare un poco, ma ancor di più può sfumare definitivamente l’affare tra Samardzic e l’Inter. Ora spunta una nuova squadra.

Il giocatore ha voglia ora di approdare in una nuova squadra e ottenere il via libera per poter andare a svolgere una stagione importante, potrebbe essere quella della consacrazione.

Clamorose notizie di calciomercato che arrivano dalla Serie A riguardo i trasferimenti di alcuni giocatori che cambieranno squadra o campionato in questi prossimi e ultimi giorni di sessione estiva.

Calciomercato Inter: si valuta il futuro di Samardzic

Era tutto fatto ‘mancano solo le firme’ dicevano tutti anche in casa Inter, eppure, è cambiato totalmente tutto riguardo il possibile acquisto del club nerazzurro per il giovane talento dell’Udinese Lazar Samardzic che aveva dato una parola alla società milanese raggiungendo un accordo totale in attesa si sbloccasse il trasferimento di Fabbian all’Udinese che ha fatto perdere troppo tempo. Tempo prezioso che è stato utilizzato da altre squadre che si sono fatte sotto con un ultimo tentativo.

Uno di questi pare che sia arrivato da una squadra storica italiana che guarda avanti puntando sui giovani talenti. C’è la sensazione ora però, secondo le ultime notizie di calciomercato, che alla fine non ci sarà nessun tipo di firma tra Samardzic e l’Inter. Il giocatore è pronto ad una nuova sfida per portare avanti il suo percorso di crescita ed ottenere i risultati migliori prima di poter gestire altro tipo di affari come il prestito.

Da che era tutto fatto e mancava solo l’annuncio ufficiale tra l’Inter e Samardzic ora potrebbe essere definitivamente saltato tutto. Perché il giocatore ha fatto un passo indietro con la società milanese che sta valutando il tutto, ma non avrebbe nessuna voglia di abbassarsi a queste scelte.

Calciomercato: offerte per Samardzic dalla Juve

Dall’Inghilterra è arrivata la notizia di un presunto inserimento del West Ham e della Juventus per Samardzic che ora però dovrà dare una risposta all’Inter e non solo in tempi brevi.

Infatti, secondo Tuttosport, la Juventus può inserirsi per Samardzic che è un profilo che piace da tempo.

Inter: le cifre del contratto di Samardzic

Il giocatore ha salutato proprio in queste ore il suo storico agente, Rafaela Pimenta, che ora porterà Samardzic a firmare con l’Inter ad altre cifre. C’è un nuovo agente, oltre suo padre, che gestisce l’affare, si tratta di Karsten Rickart.

Il primo sì al contratto di Samardzic con l’Inter è dì diversi monumenti davvero incredibili. Lungo contratto di cinque anni a 1.8 milioni a stagione, adesso la richiesta è di più di 2 milioni a salire.