Elisa De Panicis senza veli: la coprono solo i capelli

Mare, sole e trasparenze che lasciano a bocca aperta: Elisa De Panicis manda in tilt i followers con uno scatto da urlo.

Regina dei social e dell’estate, fra viaggi, lavoro, ma soprattutto sorrisi magnetici e abiti che mettono in risalto un fisico da sogno.

Ormai da anni Elisa De Panicis conquista gli italiani, innamorati di un fascino pazzesco, di forme che lasciano a bocca aperta e di una naturale capacità di attirare l’attenzione dei fan. Da Cannes alla Toscana, passando per Formentera e l’immancabile Ibiza, meta perfetta per chi ama la musica e il divertimento, l’estate della splendida De Panicis va avanti senza soste.

I suoi scatti continuano infatti a regalare brividi sui social, e l’ultimo in particolare non poteva passare inosservato. Sono i numeri e le foto a ribadire quanto la splendida cantante, influencer e imprenditrice digitale, sia seguita. In una carriera in cui musica, ballo e televisione, hanno giocato un ruolo fondamentale, anche i social hanno fatto la loro parte.

La De Panicis esagera: il dettaglio non passa inosservato

Sulla pagina Instagram di Elisa De Panicis non mancano infatti gli scatti che stuzzicano la fantasia, e non si tratta solo di foto in costume, o con abiti stretti. In qualche occasione arriva qualcosa di più, come nell’ultimo incredibile post. Se non lo avete visto mettetevi comodi, state per ammirare la De Panicis in tutto il suo splendore.

Quando si parla di lei ‘l’effetto wow’ è garantito e i commenti decollano, fra complimenti e ammirazione. La splendida influencer è grande maestra di seduzione, sa provocare la sua community e ormai registra attestati di stima in arrivo da tutta Europa.

L’ultimo scatto però è probabilmente il più intrigante di tutta l’estate. La De Panciis, che ama trasformarsi grazie ad un fisico pazzesco, questa volta sceglie di mostrarsi immersa fra mare, sabbia e sole, ma soprattutto senza veli. Il tributo per lei non tarda ad arrivare, e in una community che si avvicina al milione e mezzo di followers, i like raggiungono numeri incalcolabili.

Sono le immagini a parlare. Il volto è magnetico e incolla i fan agli schermi degli smartphone, il fisico, allenatissimo e baciato da madre natura, regala emozioni, e il resto lo da la sua naturale capacità di sedurre. Del resto, dalla tv alla musica, passando per reality e campagne pubblicitarie su web e social, la splendida influencer non sbaglia un colpo. Basta guardare la sua gallery per capire in quanti progetti sia impegnata, e siamo certi che dopo aver visto la foto che abbiamo scelto, avrete un motivo in più per ammirarla sui social.