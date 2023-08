Doppietta e addio: Colpani va in una big di A

Andrea Colpani a sorpresa potrebbe finire in una big di A. La doppietta (e non solo) ha richiamato l’attenzione di diverse squadre.

Andrea Colpani sembra essere ormai pronto all’imminente salto. Il giocatore del Monza, autore nella giornata di ieri di una doppietta, è assolutamente intenzionato nel giro di poco tempo ad ottenere dei risultati molto importanti per la sua carriera.

Secondo quanto riferito da SportMediaset, sono diverse le squadre che hanno messo nel mirino Colpani e resta da capire se il Monza darà il via libera (oppure no) a questa operazione. Non semplice per diversi motivi, ma alla fine i brianzoli potrebbero cedere il passo all’addio del giocatore.

Calciomercato: Colpani in una big, ecco con chi firma

Andrea Colpani è un classe 1999 e stiamo parlando di un giocatore destinato in davvero poco tempo a fare il salto di qualità. In molti si aspettavano magari un passaggio in una big la prossima stagione, ma in questi ultimi giorni può succedere di tutto anche se non sarà semplice convincere il Monza. I brianzoli non hanno nessuna intenzione di fare un passo indietro dal punto di vista delle ambizioni, e, quindi, proveranno in tutti i modi a trattenere il proprio talento.

Ma Inter, Juventus e Roma hanno iniziato a seguire da vicino Colpani e non si esclude un assalto in questo calciomercato. Molto complicato che il Monza lo lasci andare e, quindi, non è da escludere magari ancora un prestito con i brianzoli. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e quale sarà la scelta.

Di sicuro le speranze di fare il salto di qualità ci sono, ma bisognerà capire le tempistiche. Vedremo cosa succederà in futuro e se alla fine ci sarà il tanto atteso via libera. Colpani è ormai prossimo a fare il salto di qualità anche se sulle tempistiche non si hanno assolutamente certezze.

Mercato: tre squadre su Colpani

Inter, Juventus e Roma non hanno nessuna intenzione di mollare Colpani e nel giro di poco tempo la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Il Monza non ha nessuna intenzione di lasciar partire il calciatore nell’immediato, ma non si esclude una offerta per anticipare la concorrenza e poi lasciarlo alla corte di Palladino. Il tutto si deciderà nel giro di poco tempo considerando che la sessione di calciomercato è ormai vicina alla conclusione.