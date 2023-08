Rush finale per Barak, lascia Firenze e va in una Big italiana

Italiano dà l’ok alle due importanti offerte per Barak: il centrocampista ha scelto, ecco la prossima destinazione.

La svolta tattica era annunciata, spinta dagli acquisti e dalla necessità da parte di Italiano di alzare ancora il livello della sua Fiorentina. Sono i nomi di una grande estate di mercato a racchiudere un nuovo concetto, basato sull’ambizione, sui giovani e su un sogno che a Firenze nessuno dice, ma in tanti coltivano.

Le finali della passata stagione hanno infatti lasciato l’amaro in bocca, ma anche dato la conferma che il lavoro del tecnico ha trasformato una squadra ora più ambiziosa, convinta dei propri mezzi e pronta a fare la differenza. Il resto è arrivato da un mercato condotto con intelligenza, e con l’obiettivo di confermare un posto fra le prime in campionato, magari lottando per i primi 4 posti.

Chiuse le entrate, però, Pradè intende fare cassa, magari riflettendo su un ultimo innesto nelle ore decisive del mercato. L’occasione arriva da due club, pronti a dare l’assalto ad Antonin Barak. La cifra richiesta dai viola resta alta, ma il calciatore avrebbe già dato l’ok per il trasferimento e non mancano le offerte destinate ad accontentare Commisso.

Barak in partenza: colpo importante dalla Serie A

Poco spazio, qualche infortunio di troppo e un modulo che non esalta le sue caratteristiche. Antonin Barak in una squadra ormai collaudata con due attaccanti esterni e un centravanti, è destinato a trovare poco spazio.

Le sue caratteristiche fanno dell’ex Udinese un calciatore abile a muoversi dietro le punte e forse poco adatto a giocare sia sulla corsia esterna d’attacco che in un centrocampo di corsa che deve recuperare palloni e giocare in verticale. Le qualità di Barak, però, non si discutono, e l’eventuale cessione è solo un discorso tattico. Proprio per questo i 20 milioni chiesti dalla Fiorentina potrebbero rappresentare un guadagno molto importante per Pradè.

A farsi avanti sarebbe stata l’Inter, pronta ad investire per garantirsi un calciatore bravo negli inserimenti. Nelle ultime ore però un suo vecchio estimatore avrebbe chiesto al club di affondare il colpo. Sarri vorrebbe infatti un altro elemento in mediana con caratteristiche offensive, e i biancocelesti sarebbero pronti a trattare. I 20 milioni richiesti rappresentano al momento una cifra difficile da raggiungere, ma la Fiorentina vuole vendere il calciatore, che intanto spinge per partire. La pista di mercato si é quindi scaldata, i presupposti non mancano e la Lazio potrebbe piazzare un ultimo grande colpo di mercato.