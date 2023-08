Calciomercato: colpo della big, arriva dalla Fiorentina

Via dalla Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato, c’è l’accordo tra le parti: il calciatore resta in Serie A, ecco in quale big può andare.

Nuove indiscrezioni di calciomercato in merito al trasferimento del calciatore che è pronto a lasciare la Fiorentina. La sua intenzione è quella di proseguire l’esperienza in Italia ecco perché i suoi agenti sono a lavoro per trovargli una nuova sistemazione in Serie A.

La Fiorentina è uno dei club particolarmente attivi in questa fase finale di calciomercato. La società è a lavoro sia in entrata che in uscita, ecco le ultimissime in merito a questo addio. Il calciatore è stato proposto a due big che stanno valutando attentamente se affondare o meno il colpo. Da parte dei viola c’è l’ok per la cessione del giocatore che ormai non rientra più nei piani di Vincenzo Italiano che ha deciso di puntare su altri giocatori in vista di questa stagione. Ecco le ultimissime in merito a questo addio che potrebbe materializzarsi negli ultimi giorni di calciomercato: manca sempre poco alla fine di questa sessione 2023 che potrebbe regalare nuove sorprese.

Calciomercato: via dalla Fiorentina, resta in Serie A

Esordio super, in campionato, per la Fiorentina che ha ottenuto una vittoria importante nella prima giornata contro il Genoa. Adesso i viola sono attesi da un impegno importante in Conference League. Intanto, si muove qualcosa anche per quanto riguarda il calciomercato. I viola sono particolarmente attivi, dopo il doppio colpo in avanti con Nzola e Beltran, la società è pronta a cedere e liberare qualche posta.

Sul piede ci partenza ci sono due giocatori che hanno delle richieste importanti da parte di qualche big. Oltre ad Amrabat, infatti, anche Luka Jovic può salutare e lasciare la Fiorentina nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante ex Real Madrid è stato offerto in queste ultime settimane a due big del calcio italiano. Come riportato da Sportitalia, ci sono stati dei sondaggi da parte di Roma e Milan per Luka Jovic.

Calciomercato Fiorentina: su Jovic Roma e Milan, i dettagli

Luka Jovic l’ha capito: a Firenze non è più intoccabile, soprattutto dopo l’arrivo di Beltran e Nzola. Ecco perché l’attaccante serbo sta monitorando il calciomercato con i suoi agenti a lavoro per trovare una nuova sistemazione al proprio assistito che ha bisogno di giocare con continuità per ritrovare l’entusiasmo di una volta. L’Olympiacos resta una valida opzione per l’attaccante che preferirebbe restare in Serie A. E’ stato proposto anche a Roma e Milan che per il momento non hanno affondato il colpo per Jovic che attende una svolta entro il primo settembre.