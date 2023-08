Lazio, vince Sarri: scelto il centrocampista

Nuovo acquisto in casa Lazio: lo ha scelto Sarri, in arrivo un centrocampista di livello internazionale per il tecnico biancoceleste.

Maurizio Sarri batte Claudio Lotito. Almeno per una volta. Piccolo successo sul mercato per il tecnico biancoceleste, che sta per essere accontentato dal suo ‘rigido’ presidente. Dopo una serie di bracci di ferro in questa sessione estiva, il numero uno del club capitolino avrebbe deciso di fare un bel regalo al proprio tecnico, portando a casa un centrocampista moderno, un giocatore totale, di quelli che potrebbero non far rimpiangere Milinkovic-Savic.

Una decisione importante, considerando che la Lazio stava accarezzando anche l’opportunità di puntare forte su un altro potenziale fuoriclasse, quel Samardzic ‘sedotto e abbandonato’ dall’Inter. Una tentazione importante per Lotito, non per Sarri, che ha preferito puntare su un altro tipo di calciatore.

Chissà che alla fine, a dare la spinta decisiva alla trattativa, giocando a favore dell’allenatore, non sia stato proprio il risultato della prima partita del club biancoceleste. La squadra vice campione in carica si è fatta beffare al Via del Mare dal Lecce di D’Aversa, perdendo in rimonta e mostrando i soliti difetti già evidenti in ampi tratti della scorsa stagione, e anche in quelle precedenti.

Quei difetti che, dopo tre anni, Lotito non vorrebbe più vedere nella sua squadra. E forse anche per questo ha deciso finalmente di accontentare il suo tecnico, per togliergli almeno uno dei tanti alibi che, solitamente, Sarri è solito costruirsi per giustificare i risultati negativi, come quello appunto dell’esordio in questo campionato 2023/24.

Nuovo colpo per la Lazio: arriva il centrocampista desiderato da Sarri

C’è stato un giorno in cui si è deciso il destino di Maurizio Sarri e di Mattéo Guendouzi, il centrocampista dei suoi sogni. In particolare quello della sfida tra Lazio e Olympique Marsiglia dei gironi di Europa League di due stagioni fa. Il confronto con i francesi permise infatti al tecnico di vedere da vicino questo centrocampista completo, moderno, totale.

Un giocatore che lo incantò al punto da diventare la sua nuova ‘fissazione’ di mercato. Da quel giorno, più volte Sarri ha spinto con la dirigenza per cercare di portarlo in biancoceleste. E alla fine le sue insistenze in questi giorni avrebbero avuto la meglio.

Il giocatore, perno del Marsiglia, squadra di cui è tifoso da sempre, è stato coinvolto infatti nei risultati non proprio positivi della squadra del Sud della Francia nell’ultima stagione, e adesso non è più incedibile. Anzi, per 20 milioni di euro, o anche qualcosa in meno, il Marsiglia potrebbe lasciarlo partire. Una somma che la Lazio sarebbe disposta a investire, contando anche sull’apertura del ragazzo, che gradirebbe la destinazione biancoceleste.

L’affare non è dunque ancora concluso, ma è sicuramente sulla buona strada per la chiusura. Una bella notizia per Sarri, che potrà contare su un centrocampista fisicamente importante, in grado di giocare come mediano in un 4-2-3-1, come centrale in un 4-3-3 e anche come mezzala, bravo negli inserimenti, dotato di ottima visione di gioco. Un talento che può fare la differenza fin da subito, ma che ha ancora il potenziale per crescere e diventare un top player di livello mondiale.