Calciomercato: svolta per Bonucci, la firma è vicina

Leonardo Bonucci sta lasciando la Juventus: c’è la svolta decisiva, adesso la firma è davvero vicina. Ecco dove sta andando il difensore.

Grandi sorprese in questi ultimi giorni di calciomercato. Le società sono a lavoro per mettere a segno nuovi colpi sia in entrata che in uscita. La Juventus, per esempio, si appresta a salutare Leonardo Bonucci che è pronto ad intraprendere una nuova avventura. C’è l’accordo per l’addio del difensore centrale che era stato messo fuori rosa dalla società bianconera.

In attesa di capire quali saranno i colpi in entrata della Juventus, i dirigenti bianconeri lavorano anche per sbloccare il mercato in uscita. Ci sono delle novità in merito al trasferimento di Leonardo Bonucci che è pronto a lasciare Torino in questa sessione estiva 2023. Il difensore paga i cattivi rapporti con l’allenatore Massimiliano Allegri che ha deciso di metterlo fuori rosa. Per l’ex capitano dei bianconeri si aprono nuove strade, ecco tutti i dettagli in merito a questa nuova destinazione.

Calciomercato Juventus: Bonucci sta partendo

Leonardo Bonucci è ancora un tesserato della Juventus, ma non rientra nei piani tecnici della dirigenza e dell’allenatore, come emerso ormai da qualche mese.

Il difensore azzurro è stato sondato da alcune squadre in questa estate, tra le quali la Lazio in Serie A. Ma l’ipotesi più percorribile per un trasferimento è, al momento, quella dell’Union Berlin, club che nella stagione 2023-2024 disputrerà la Champions League per la prima volta nella sua storia.

Bonucci è sempre più vicino al trasferimento in Bundesliga: mancano ancora dei dettagli che dovranno essere definiti, e serve che le due società trovino un accordo definitivo. Anche il giocatore è ormai convinto della destinazione. Insomma, la trattativa è a buon punto, ma non ancora chiusa.