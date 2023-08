Calciomercato: stanno comprando Verratti

Marco Verratti lascia il PSG. Il centrocampista italiano è pronto a dire addio alla Francia. Verratti, arrivato dal Pescara in Serie B, non ha mai debuttato in nessun altro campionato di prima fascia se non in Ligue 1.

Mercato: Verratti epurato dal PSG

Il futuro di Marco Verratti non sarà al PSG. Il centrocampista italiano, dopo aver a lungo vestito la maglia dei parigini, è pronto a dire addio. Secondo quanto riportato da TNT Sport, infatti, sarebbe stato lo stesso nuovo allenatore Luis Enrique a chiedere le “teste” di Neymar e Verratti. Secondo quanto si apprende dal Brasile, il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain avrebbe imposto alla dirigenza di cedere sia l’attaccante brasiliano, considerato al di fuori del suo progetto, che il centrocampista italiano. Per tale motivo Neymar non è stato nemmeno convocato per la prima giornata di Ligue 1.

Verratti, come Neymari, risulta un separato in casa visto che da settimane è in trattativa per trasferirsi in Arabia Saudita. Per tale motivo il pescarese è stato escluso dalla gara di sabato nella quale il PSG ha pareggiato contro il Lorient. Una decisione importante, che sancisce l’addio definitivo del centrocampista italiano alla Francia.

Ma dove giocherà Marco Verratti nella prossima stagione? Da qualche tempo il centrocampista nella Nazionale è segnalato ad un passo dal trasferimento all’Al Hilal. Ma attenzione perchè ad oggi l’affare non è ancora andato in porto. Come mai? Le ragioni sono molteplici.

Calciomercato: Verratti resta in Europa?

Su Verratti non c’è solo l’Al Hilal. Nelle ultime settimane, infatti, il nome di Marco Verratti è stato accostato anche al Barcellona di Xavi. Gli spagnoli da tempo sognano l’arrivo di Verratti in Liga, ma non sarà facile trovare l’intesa economica con i parigini e con il calciatore. Il Barcellona non vive un ottimo periodo economico, per questo motivo, nonostante la volontà del calciatore che già nel 2017 era stato ad un passo dalla Spagna, l’affare risulta complicato. Altre opzioni sul tavolo per Verratti erano quelle di Ateltico Madrid e Liverpool. I due club cercano un centrocampista capace di fare gioco e Marco sarebbe l’ideale. Il PSG per cedere il calciatore ad oggi avrebbe chiesto 70 milioni di euro, una cifra piuttosto alta che invevitabilmetne è un ostacolo per la sua permanenza in Europa.