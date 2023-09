Calciomercato: comprano Colpani, è il colpo della big

Ultimissime notizie sul futuro di Colpani che è pronto a lasciare il Monza per una big, c’è un primo interesse.

In questa stagione di Serie A Colpani sta dimostrando tutto il suo talento nelle fila del Monza. E’ uno dei migliori nel suo ruolo ed è per questo motivo che ha già acceso il calciomercato con alcune big pronte ad ingaggiarlo nel corso della prossima finestra invernale. Ci sono già le prime indiscrezioni riguardo il valore del ragazzo che è sotto contratto con la società brianzola fino al 2028.

Da Monza fanno sapere che non è in vendita anche se l’età e la prestazioni super in Serie A stanno spingendo sempre di più i club a fare delle riflessioni su Colpani che è un obiettivo concreto di alcune società italiane. Due big, infatti, hanno messo nel mirino il giocatore che è legato da un lungo contratto con il club brianzolo. Ecco le ultimissime sul futuro del trequartista che ha già messo a segno tre gol in questa stagione.

Calciomercato: Colpani nel mirino dei top club

Prenderlo dal Monza non sarà facile ma la big ci prova e tenta il tutto per tutto per l’acquisto di Andrea Colpani che a gennaio 2024 può cambiare squadra. C’è un interesse vivo da parte di due big italiane che si sono già mosse per chiedere informazioni a Galliani che per il momento ha alzato un muro: non intende cedere il suo gioiello.

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, qualche settimana fa lo provocò su Instagram con un messaggio chiaro ovvero quello di raggiungere i nerazzurri. Ecco perché l’Inter è una delle società interessata a Colpani, protagonista di quest’avvio di stagione. Centrocampista duttile, che può giocare anche sulla trequarti e che ha una buona affinità in fase offensiva.

Ha tutte le qualità per spiccare il volo e giocare in una big, oltre all’Inter tra chi segue Colpani c’è anche la Juventus. Il profilo di giocatore è quello che piace a Cristiano Giuntoli.

Juventus: Colpani il primo obiettivo per la trequarti

Il caso Pogba sta tenendo banco all’interno degli uffici bianconeri. Per la Juventus Colpani è un obiettivo per la trequarti. Come riportato da calciomercato.com, c’è un buon rapporto con il Monza che potrebbe favorire questo affare. Ora la Juventus vuole comprare Colpani ma dovrà battere e superare la concorrenza anche dell’Inter. Da capire la valutazione dei brianzoli con Galliani che fino a questo momento non ha aperto all’ipotesi dell’addio. Intanto, dalle parti della Continassa seguono il suo profilo così come quello di Samardzic: uno dei due può arrivare in bianconero e sostituire Pogba, che ancora fermo a causa del doping.