Dionisi lascia il Sassuolo per una big: pre-accordo

Alessio Dionisi è considerato uno dei migliori allenatori della Serie A: il suo futuro sembra già scritto, firma per una big.

Con il Sassuolo ha spesso messo in scena partite di grande livello e nell’ultimo periodo ha vinto contro Juventus e Inter, portando in alto il suo nome. Ha una filosofia di gioco innovativa e molto simile a quella del suo predecessore Roberto De Zerbi. Il suo modo di far giocare il Sasuolo è balzato all’occhio di tutti i top club che ci stanno già pensando per la prossima stagione.

Il futuro di Alessio Dionisi potrebbe essere in un top club. Il suo lavoro al Sassuolo è stato straordinario negli ultimi tempi e ha portato alla crescita di tanti giovani calciatori.

Futuro Dionisi: addio al Sassuolo al termine della stagione

Alessio Dionisi è considerato uno dei migliori giovani allenatori italiani in circolazione. Con il Sassuolo ha grandi ambizioni, sia personali che di squadra, e già sta mettendo in mostra i suoi ulteriori miglioramenti in questo inizio di stagione.

Il futuro di Dionisi non sarà al Sassuolo. È ancora giovanissimo ma già tante pretendenti lo seguono e stanno valutando il suo profilo per la prossima stagione. Attualmente ha un accordo con i neroverdi fino al 2025 ma non è da escludere il suo addio anticipato di una stagione.

Dionisi può lasciare il Sassuolo al termine della stagione quando le big del nostro campionato andranno alla ricerca di nomi nuovi da cui ripartire.

Due big di Serie A su Dionisi: ecco quali

Alessio Dionisi ha stregato i top club italiani. Il suo profilo è già uno dei più ambiti della Serie A, nonostante la giovanissima età e l’esperienza solo con il Sassuolo nel massimo campionato italiano.

Ha sicuramente qualità da vendere sia in campo che dal punto di vista della comunicazione e affidarsi al suo sapere e alla sua voglia di emergere potrebbe essere fondamentale per i club che vogliono migliorare con effetto immediato.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Dionisi è ambito dalla Roma e dal Napoli. I giallorossi stanno valutando l’addio definitivo di Mourinho e potrebbero puntare fortemente sull’attuale allenatore del Sassuolo.

Dionisi alla Roma: cambierebbe tutto l’ambiente

Con il possibile addio di José Mourinho alla Roma alla fine della stagione, la società sembra già intenzionata a trovare il sostituto. E non è da escludere che la dirigenza possa contattare l’agenzia di Dionisi, la CAA Bae Ltd, per trovare già un accordo e firmare già una promessa per la prossima stagione.

Il Napoli era interessato a Dionisi in estate ma poi ha deciso di puntare su Garcia. A meno di clamorosi ribaltoni, dunque, la società partenopea non sembra essere in corsa per l’attuale allenatore del Sassuolo.