Real Madrid, c’è un altro allenatore italiano per il dopo Ancelotti

Il Real Madrid vuole puntare su un altro tecnico italiano: i Blancos hanno individuato il successore di Ancelotti.

Carlo Ancelotti è alla sua ultima stagione alla guida del Real Madrid e l’intenzione del tecnico italiano è ovviamente quello di salutare i Blancos con qualche successo di prestigio. Liga e Copa del Rey sono tra gli obiettivi fissati dall’ex tecnico del Milan, anche se il club di Florentino Perez sogna di conquistare la sua quindicesima Champions League.

Comunque andrà a finire questa stagione tra Carlo Ancelotti e il Real Madrid sarà separazione dopo tanti trofei portati a casa, tra cui due Champions (2014 e 2022). Il tecnico di Reggiolo è infatti pronto a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana (dall’estate 2024, ndr) e pertanto i Blancos stanno già sondando il terreno alla ricerca di un successore all’altezza.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Xabi Alonso, attuale tecnico del Bayer Leverkusen che sta convincendo tutti in Bundesliga con gioco e risultati. L’ex centrocampista spagnolo conosce molto bene l’ambiente madridista dopo aver indossato la maglia del Real dal 2009 al 2014. Inoltre la sua carriera da allenatore è cominciata proprio con le giovanili dei Blancos.

Real Madrid, scelta clamorosa per la panchina: si pensa a un italiano

Xabi Alonso sembra la scelta perfetta e in tanti ritengono che ci sia già un accordo di massima tra il tecnico e Florentino Perez. Tuttavia, stando a quanto riportato dal Sun l’obiettivo del Real Madrid per la panchina sarebbe un altro. Il noto tabloid britannico ritiene infatti che in prima fila non ci sia l’allenatore del Bayer Leverkusen, bensì Roberto De Zerbi. L’ex allenatore del Sassuolo è approdato al Brighton la stagione scorsa ottenendo subito grandi risultati.

Con De Zerbi alla guida i Seagulls sono infatti riusciti a centrare la qualificazione ai gironi di Europa League. Anche quest’anno il Brighton ha cominciato benissimo in Premier: le cinque vittorie in sei partite hanno proiettato i biancoblu al terzo posto, a un punto dal Liverpool e tre dal Manchester City capolista.

Risultati che hanno catturato l’attenzione del Real Madrid, stregato soprattutto dal gioco proposto dall’allenatore italiano. Le alternative a De Zerbi e Xabi Alonso rispondono ai nomi di Alvaro Arbeloa e Raul Gonzalez, anche se in una recente intervista proprio Ancelotti ha fatto capire che l’allenatore del Bayer Leverkusen può essere l’uomo giusto. “Ho avuto Alonso, come giocatore – ha detto Ancelotti – La sua conoscenza del calcio è di altissimo livello“.