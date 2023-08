Calciomercato: colpo Hazard a zero, l’annuncio

Dove gioca Eden Hazard? C’è l’annuncio sul futuro del trequartista belga, ex Chelsea e Real Madrid. Il giocatore è pronto a firmare in questa sessione di calciomercato 2023.

Attualmente svincolato, dopo la fine della sua esperienza al Rea Madrid, Eden Hazard sembra aver trovato una nuova squadra pronta a scommettere su di lui. Ecco tutti i dettagli in merito alla prossima destinazione del giocatore che è pronto a ripartire dopo le deludenti esperienze in queste ultime stagioni in Spagna.

Si intensificano le voci riguardo l’arrivo di Eden Hazard. Il calciatore, che ha lasciato un segno indelebile in Premier League, non ha saputo riconfermarsi al Real Madrid. Arrivato in Spagna a furor di popolo, con il compito di non far rimpiangere CR7, il giocatore belga non ha rispettato le attese. La sua esperienza a Madrid s’è chiusa in largo anticipo con una rescissione consensuale. In quattro stagioni ha totalizzato 73 presenze e appena sette reti. Numeri davvero deludenti che hanno compromesso la carriera del calciatore che adesso, a 32 anni, cerca una nuova squadra. Hazard ha voglia di ripartire: ecco l’ultima squadra che s’è mossa per ingaggiarlo in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato: stanno prendendo Hazard, i dettagli

Ci sono delle novità in merito al destino del calciatore belga. Considerato fino a qualche anno una delle stelle del calcio europea, ha vissuta una parabola discendente a causa di vari infortuni che hanno compromesso il suo rendimento con la maglia del Real Madrid. In Spagna non ha trovato la giusta continuità, che aveva al Chelsea, ecco perché le parti hanno deciso di chiudere in anticipo il rapporto con Hazard che è attualmente svincolato.

Nelle ultime settimane s’è discusso tanto di un possibile arrivo a parametro zero del giocatore, che in Inghilterra ha lasciato un gran ricordo. Molti tifosi ricordano le prodezze al Chelsea del calciatore che ha contribuito ai successi dei Blues. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la carriera di Hazard potrebbe proseguire proprio in Premier League.

Il Crystal Palace è uno dei club che s’è mossi per ingaggiare Hazard a parametro zero.

Hazard al Crystal Palace, annuncio dall’Inghilterra

I tabloid britannici sono certi dell’approdo al Crystal Palace di Eden Hazard che potrebbe ritornare a giocare in Premier League. Il calciatore, nonostante l’età, ha ancora le qualità per fare la differenza in uno dei migliori campionati al mondo. Ha vogli di riscatto dopo le recenti delusioni vissute al Real Madrid. La trattativa può entrare nel vivo con la dirigenza che, prima di ingaggiare con il Crystal Palace Hazard, vuole assicurarsi riguardo le condizioni fisiche del belga.