Mourinho furioso, è sfumato tutto: niente Roma

José Mourinho ha perso la pazienza: la situazione in casa Roma sta precipitando. L’ultimo “no” ha fatto saltare il banco

L’allenatore portoghese si aspettava alcune risposte da parte della società, soprattutto sul mercato, e invece si ritrova a dover fare i conti con l’ennesima trattativa sfumata.

Le vie del mercato come si sa sono infinite, soprattutto all’interno di un ambiente come l’attuale Serie A con pochissimi fondi. Bisogna far lavorare le idee per anticipare la concorrenza e mantenere una competitività elevata. Ne sa qualcosa l’Inter che non potendo investire nemmeno un euro da tre anni (complice la situazione di Suning in patria) è riuscita comunque a centrare una finale di Champions League.

La Roma dal canto suo di finali europee ne ha messe in fila due, prima quella di Conference, vinta con il Feyenoord, poi quella di Europa League, persa ai rigori contro il Siviglia. In ambo le competizioni i giallorossi non erano di certo la compagine più forte, ma uno come Mourinho sa fare la differenza anche da “underdog”. A Budapest aveva chiesto alla dirigenza uno sforzo, esprimendo la necessità di meritare di più, per lui, per i giocatori e per i tifosi.

Una rosa più forte e competitiva. Dopo aver messo in rosa N’Dicka, Aouar, Paredes, Kristensen, Renato Sanches e Llorente, da settimane a Roma si aspetta l’acquisto del centravanti.

Roma, tutto saltato per Zapata: Tiago Pinto infastidito dal comportamento dell’Atalanta

L’infortunio di Abraham aveva fatto diventare prioritario l’arrivo di un centravanti. Una necessità che ha portato Tiago Pinto a sondare il terreno per numerosissimi profili. Da Scamacca a Morata, passando per Lukaku, Taremi e Zapata. Quest’ultimo sembrava essere il prescelto, almeno fino a quando l’Atalanta non ha deciso di fare retromarcia.

La trattativa era stata impostata sulla base di un acquisto a titolo definitivo per una cifra di 5 milioni più 5 di bonus. L’infortunio di El Bilal Touré ha bloccato tutto, con Gasperini che ha chiesto ai Percassi di lasciare a disposizione il centravanti colombiano almeno fino a gennaio.

Pinto non ha preso bene l’inversione di rotta e nonostante nelle ultimissime ore i bergamaschi abbiano fatto sapere di accettare l’offerta, il GM romanista ha ritaro dritto. Alla fine ad arrivare nella Capitale sarà Azmoun, attaccante iraniano del Bayer Leverkusen, già seguito quando era allo Zenit. Mourinho non sarà di certo felicissimo della scelta, così come forse lo stesso Zapata che ormai aveva fatto la bocca al trasferimento.