Finale Champions, Zanetti carica i nerazzurri: che annuncio

Le parole di Javier Zanetti in vista della finale di Champions League che l’Inter giocherà il 10 giugno contro il Manchester City.

Manca sempre meno alla finale di Champions League che vedrà l’Inter affrontare il Manchester City ad Istanbul per l’ultima partita stagionale tra club. Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter ha voluto parlare di quella che è la partita più importante dell’ultimo decennio nerazzurro.

L’Inter ha centrato un risultato eccezionale conquistando la finale di Champions League ed ora vuole fare l’ultimo step per alzare al cielo il trofeo più ambito a livello di club. Nerazzurri che se la dovranno vedere con il Manchester City di Guardiola, considerato il favorito per il successo nella notte del prossimo 10 giugno. Conquistata matematicamente la possibilità di giocare la prossima Champions League, i nerazzurri ora potranno concentrarsi completamente sulla finale di Istanbul.

Finale Champions League, le parole di Zanetti

Intervenuto a margine di un evento di beneficenza, Javier Zanetti ha commentato il grande risultato ottenuto dall’Inter e lo stato d’animo suo e della squadra in vista della sfida contro il Manchester City.

“Analizzando il percorso – ha detto Zanetti ai microfoni di Sportmediaset – possiamo dire che i ragazzi abbiano meritato la finale. Sono molto emozionato ed ora serve un ultimo sforzo per cercare di centrare un grande risultato. Non capita tutti i giorni di giocare una finale di Champions League e speriamo di arrivare nel migliore dei modi alla partita”. Una sfida che si preannuncia difficile per il club meneghino, intenzionato a giocarsela al meglio contro i campioni d’Inghilterra.

Un risultato, quello della finale, che in casa Inter mancava da 13 anni. Nel 2010 infatti i nerazzurri vinsero l’ultima Champions League della loro storia avendo la meglio sul Bayern Monaco. In campo, con la fascia da capitano, c’era proprio Javier Zanetti che guidò i suoi, con in panchina Mourinho, alla conquista della terza coppa della storia nerazzurra. Ora per l’argentino c’è l’opportunità di vincere la sua prima Champions League da dirigente.

Gli uomini di Simone Inzaghi se la vedranno quindi con il Manchester City di Pep Guardiola con il tecnico spagnolo che cerca la sua prima vittoria in Champions League con il club inglese. Un successo che Guardiola sfiorò nel 2021 quando De Bruyne e compagni furono battuti dal Chelsea per 1-0 nella finale che fu disputata a San Pietroburgo.