Serie A, ultimo treno per De Gea: lui ha già preso una decisione

Ultimo treno per David De Gea, il portiere che era stato accostato alla Lazio può comunque arrivare in Serie A.

Nel frattempo, lo stesso portiere spagnolo, avrebbe già preso una decisione ben precisa in merito al suo futuro.

Alla fine è rimasto senza squadra e, considerando la possibilità di tesserare i calciatori che non hanno contratto, occhio comunque alle ipotesi legate ad un futuro in Serie A, considerando la sua voglia di approdare in Italia dopo un’estate passata a trattare con la Lazio, ma senza successo. Tra le volontà, non soddisfatte dal club biancoceleste, quella di giocare titolare nel club per il quale firmerà.

Calciomercato Serie A, ipotesi De Gea: la possibile destinazione

David De Gea non ha trovato ancora squadra, incredibile per lui considerando il livello enorme che ha vissuto in un certo periodo della sua carriera quando era tra i migliori portieri della sua generazione, in Europa.

Si trova sicuramente a fine carriera, ma l’età gli permette ancora di trovare una soluzione e lui stesso spera in una italiana, dopo la beffa legata alla Lazio dove avrebbe ricoperto il ruolo da vice-Provedel e niente di più.

C’è una squadra che potrebbe fare al caso suo, secondo quanto riferiscono dall’estero, sempre in Serie A: è la Fiorentina che, per David De Gea, rappresenterebbe un’occasione importante.

Mercato Fiorentina, idea De Gea: dipende solo da Italiano

L’ipotesi legata alla Serie A è quella che lo vede alla Fiorentina, in un momento dove Italiano si trova in balia delle scelte tra Terracciano e Christensen tra i pali.

A sciogliere i dubbi sulla titolarità potrebbe essere De Gea, che percepisce uno stipendio però che per ora sembra fuori dalla portata del club viola. Da considerare che De Gea, ad oggi, ha 32 anni e per un portiere ci sono ancora diversi anni avanti a disposizione, per rendere ad alti livelli. In Italia ritroverebbe una nuova vita calcistica e, dopo la beffa Lazio, alla Fiorentina giocherebbe anche la Conference League. Dall’estero, precisamente dall’Inghilterra, ritengono la Fiorentina come unica opzione possibile ad oggi per David De Gea.

Ultime su De Gea: firma in Serie A oppure va verso il ritiro, la decisione

Secondo quanto riferito dai colleghi del Guardian, David De Gea potrebbe andare verso il ritiro qualora non dovesse trovare né la Fiorentina, né un’altra squadra. Tra le sue volontà non c’è quella dell’Arabia Saudita, calcio non gradito dallo stesso spagnolo che se chiuderà la sua carriera, vorrà farlo in Europa e non oltreoceano.