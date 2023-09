Acquazzone in Italia, match sospeso e rinviato: ecco quando si giocherà

È arrivata alla fine la notizia in merito al rinvio del match, con la data del recupero, dopo la sopensione.

Acquazzone in Italia che, nel corso del match giocato nel campionato italiano, non ha permesso alle squadre di continuare la sfida che era in corso con risultato di due reti a uno.

È successo oggi, con l’arbitro che in un primo momento aveva scelto di far proseguire il match ma poi, col campo allagato, si è trovato costretto a sancire la fine del match che chiaramente sarà recuperato per l’ultima mezz’ora circa di gioco.

Acquazzone in Italia, match sospeso in Italia

Pioggia fitta, un acquazzone vero e proprio che ha portato l’arbitro ad interrompere la sfida valevole per il campionato italiano dopo che la stessa pioggia non ha permesso più il regolare svolgimento della gara.

I tifosi hanno dovuto abbandonare lo stadio, non potendo più assistere allo spettacolo con il risultato di due reti a uno a favore degli ospiti quando, con intensità, la pioggia ha continuato incessante a battere sul campo del Paolo Mazza.

È successo in Serie C, SPAL-Lucchese interrotta a causa del temporale. La sospensione del match porterà chiaramente al rinvio, dovendo recuperare metà del secondo tempo, non appena sarà possibile.

SPAL-Lucchese interrotta a causa della pioggia: quando si recupera

Sarà da capire quando ci sarà la possibilità, a Ferrara, di riprendere il match che è stato sospeso nella giornata del 23 settembre, con la volontà di andare ad occupare la prima data possibile.

Pioggia e grandine a Ferrara che non ha permesso il normale svolgimento del match di Serie C, valevole per il Girone B della stessa competizione. La partita tra SPAL e Lucchese era cominciata sotto la pioggia battente, ma non intensa quanto nella ripresa quando l’arbitro ha interrotto il match a causa della grandine e della pioggia che ha “inzuppato” il terreno da gioco, non facendo più scorrere il pallone in maniera pulita. L’arbitro, obbligato da quanto era visibile, ha preferito fischiare tre volte e mandare tutti negli spogliatoi.

SPAL-Lucchese, prima data disponibile: ecco quando si può giocare

Si potrebbe recuperare a cavallo tra l’8 e il 15 ottobre, giocando una parte del secondo tempo in un giorno infrasettimanale, per la sfida che va recuperata tra SPAL-Lucchese. Sarà da chiarire quali saranno le disposizioni della stessa Lega della Serie C. La classifica in ogni caso, per ora, non sta sorridendo alla SPAL che tenterà di recuperare il risultato contro il team della Lucchese, dovendo recuperare altre partite dal calendario dopo un inizio non facile.