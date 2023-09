Lazio, Sarri in difficoltà a DAZN: “Senza Milinkovic”, poi risponde ai tifosi

Ha parlato dopo il pareggio con il Monza, all’Olimpico, Maurizio Sarri. Solo 4 punti ottenuti in Serie A per la Lazio.

Ai microfoni di DAZN ha rilasciato l’intervista post-partita, parlando di quello che è il momento terribile vissuto dalla Lazio che, nell’era dei tre punti, non aveva mai ottenuto un inizio di questo tipo.

Il tecnico di Figline ha già vissuto momento di questo tipo, considerando quanto gli accadde al Napoli, ma lì fu ad inizio ciclo. Le cose alla Lazio, almeno stando a vedere la classifica, stanno precipitando. E ora Maurizio Sarri prova a difendersi in diretta, dalle analisi della Sunday Night Square.

Lazio-Monza, le parole di Maurizio Sarri nel post-partita

Maurizio Sarri esce con un pareggio, che sa quasi di sconfitta, e ne parla nel post-partita di Lazio-Monza.

Solo quattro i punti in graduatoria, ottenuti appunto stasera e nella sfida vinta al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Quelle che seguono, sono le sue parole sulla sfida di questa sera.

“Nel secondo tempo non abbiamo concesso tanto, ma siamo diventati passivi in un certo momento della partita. Dopo i cambi abbiamo concesso meno, siamo in un momento dove ci manca la solidità dello scorso anno. Non siamo capaci di trasformare le situazioni in gol. Momento difficili, bisogna stare calmi e capire perché non riusciamo a ottenere i risultati dell’anno scorso”.

Maurizio Sarri risponde su Milinkovic e sui tifosi: l’intervista

Nel corso dell’intervista, oltre ad analizzare la partita, ha parlato di quello che è il momento vissuto dalla Lazio. Ecco cos’ha detto Maurizio Sarri, che non è al momento escluso da voci legate al suo esonero: “Abbiamo vinto 22 partite l’anno scorso, in questo momento ci siamo persi, attacchiamo poco la porta, è chiaro che alla fine facciamo meno di quello che potremmo fare. È un discorso di mentalità, l’abbiamo persa. Serve tempo? Serve ai nuovi, gli altri sono giocatori che vengono da un percorso di due anni. I momenti nel calcio non sono tutti uguali, ne stiamo pagando le conseguenze”.

SU MILINKOVIC-SAVIC – “Quella fisicità lì non ce l’abbiamo. Vecino può andare ad attaccare, ma non ha lo stesso impatto di “Sergio”. Lui in quelle situazioni, era una risorsa importante”.

SUI FISCHI DEI TIFOSI – “I tifosi fanno quello che vogliono, non sono molto d’accordo perché i ragazzi s’impegnano, ma in questo momento non ci vengono bene le cose”.

Sarri risponde alle domande in difficoltà: l’analisi di Montolivo a DAZN

Riccardo Montolivo, ex calciatore e opinionista su DAZN, ha così interpretato le parole di Maurizio Sarri, nel post-partita di Lazio-Monza: “Lo trovo un po’ in difficoltà, mi ha dato l’impressione di essere dispiaciuto perché non si aspettava la squadra così indietro”.