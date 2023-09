De Ligt può tornare in Serie A: l’annuncio del ds

C’è un annuncio da parte del ds, in merito alle voci di calciomercato legate al ritorno di De Ligt in Serie A.

Il Bayern Monaco ha trovato un muro in difesa nella coppia formata da Upamecano e Kim Min-Jae, con l’ex Napoli che ha in sostanza tolto il posto all’ex Juventus.

Matthijs De Ligt rischia di perdere il posto ed è in un momento così difficile che l’idea di salutare il Bayern Monaco è tra le opzioni per gennaio. E per lui si riaprirebbero le strade di un ritorno in Serie A, attraverso un’opzione in particolare, tra le idee di una rivale della Juventus.

Calciomercato Serie A, ritorno De Ligt possibile: ecco le ipotesi

De Ligt potrebbe far ritorno in Serie A, dopo l’esperienza vissuta alla Juventus. Una parentesi quasi amara considerando le alte aspettative non rispecchiate dopo quanto aveva mostrato all’Ajax.

Ma sicuramente è un difensore valido e nel pieno della sua carriera, tanto da accendere l’interesse di alcuni club italiani, che aprono all’idea di prenderlo in prestito visto il suo scarso minutaggio al Bayern Monaco.

C’è chi in Serie A ha bisogno di sistemare qualcosa in difesa e occhio all‘ipotesi del Napoli, che potrebbe prendere De Ligt ma solo in prestito, considerando l’importanza dell’operazione. Ai top club è successo, basti pensare come accadde a Cancelo dal City al Bayern Monaco, molto dipenderà da quanto accadrà da parte del Bayern Monaco che in ogni caso, ha pubblicamente parlato di De Ligt.

Mercato Serie A, Napoli e non solo su De Ligt: ma c’è un annuncio dal Bayern Monaco

Il Napoli è un’opzione complessa, occhio anche alle ipotesi della Roma per il futuro, ma di De Ligt ha parlato il ds del Bayern Monaco, ai microfoni della Bild in Germania. Dopo i rumors proprio dalla Germania sull’addio di De Ligt, con opzioni in Italia in prestito, ecco le parole di Christoph Freund: “Per noi è un giocatore importante, abbiamo tre centrali tra i più forti al mondo e questo aiuta alla squadra anche se qualcuno gioca meno. Sono convinto che troverà più spazio, in allenamento è uno di quelli che lavora con enorme professionalità, ma capisco e immagino che questo momento non sia facile per lui”.

Ultime su De Ligt: via solo in prestito, le cifre

Le cifre sono enormi per trasferire De Ligt dal Bayern Monaco alla Serie A, pertanto è solo in prestito che arriverebbe. Qualora il Napoli dovesse sostituire Kim con l’olandese, a distanza di sei mesi, sarà solo in prestito che riuscirebbe a farlo. La cifra dell’ingaggio verrebbe pagata dal Napoli, o dalla Roma, solo al 50% e De Ligt ha uno stipendio di circa 15 milioni di euro a stagione.