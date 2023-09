Monza, ecco l’erede di Berlusconi: è stata depositato il documento

Depositato il documento, sulle orme di Silvio Berlusconi, ecco chi prenderà il suo posto dopo il lungo operato in Italia.

Ha inciso nella storia del nostro Paese e nella storia del calcio. Lo ha fatto prima con il Milan, segnando un’epoca nella sua presidenza in rossonero e, negli ultimi anni, è riuscito a costruirsi un gioiellino il compianto ex presidente ormai del Monza che ha lasciato in mano agli eredi i propri titoli.

Tra la vita politica e quella imprenditoriale, con il figlio Pier Silvio Berlusconi che dirige da protagonista l’impresa della Fininvest, con il Monza da sistemare. In giornata, come riportano e fanno sapere i colleghi di Tuttomercatoweb.

Monza, depositato il documento: ecco chi scende in campo

Depositata la documentazione per chi subentrerà al posto di Silvio Berlusconi.

Ha cambiato per sempre la storia anche del Monza, considerando quella che è la situazione attuale dei brianzoli che dopo aver ottenuto la promozione storica in Serie A, la prima in assoluto di sempre, continuano a sognare in grande e chissà che non possa arrivare anche l’Europa.

Il tutto con il fedelissimo di un’intera vita per Silvio Berlusconi che, ancora oggi, è alla guida del Monza. Mentre si cercherà di capire quale sarà il futuro della presidenza al Monza, per l’eredità di Berlusconi, a livello politico le cose si fanno interessanti proprio per Adriano Galliani, braccio destro di Berlusconi che scende in campo in politica.

Monza, Galliani candidato per il seggio di Berlusconi

Si è candidato Adriano Galliani, per il seggio di Berlusconi. Quest’oggi, l’ad del Monza, ha depositato la documentazione che serviva in merito alla candidatura per le elezioni suppletive nel collegio di Monza. Sarà politicamente schierato al centrodestra, rappresentandolo nella competizione elettorale. Un’elezione che è stata necessaria dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, morto nello scorso 12 giugno 2023.

Galliani scende in campo in politica prendendo il posto di Berlusconi: sarà supportato da quattro partiti

Sarà con Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Lega, supportata da tali partiti, la candidatura di Adriano Galliani. A sfidarlo sarà Marco Cappato che gode, invece di altri supporti. La campagna elettorale di Adriano Galliani sarà aperta e discussa anche in eventi televisivi e non come in occasione della campagna elettorale al teatro Binario 7 di Monza, con Paolo Del Debbio a gestire le domande dei giornalisti.