Boulaye Dia, la Salernitana rompe il silenzio: l’annuncio ufficiale su domani

L’annuncio ufficiale, con la Salernitana che rompe il silenzio dopo i diversi rumors attorno a Boulaye Dia, in merito alla sfida di domani.

Come risaputo, la situazione dell’attaccante che ha segnato la storia del club della Salernitana, almeno fino all’anno scorso per la storica festa tolta ai rivali di sempre del Napoli, è complessa più del previsto.

Boulaye Dia è infatti finito al centro delle polemiche per quanto accaduto con le dichiarazioni pubbliche della Salernitana, per voce del ds Morgan De Sanctis, che non ha nascosto i malumori societari che hanno portato all’esclusione dagli impegni dello stesso Dia per le partite del club.

Salernitana, il club rompe il silenzio su Dia: succederà domani

Scelta fatta per domani, l’annuncio è ufficiale da parte della Salernitana, con Boulaye Dia protagonista.

Il centravanti, che ha partecipato agli impegni della Nazionale nel corso dell’ultimo week-end nel quale c’è stata la sosta per i campionati, è tornato in ritardo e la Salernitana – dopo quanto era già successo – non ha preso bene la questione.

Sembra esserci rottura totale tra le parti tant’è che, ancora una volta, Boulaye Dia non sarà convocato per il match della Salernitana, club che sfida il Torino nella giornata di lunedì, alle ore 18 e 30.

Boulaye Dia fuori rosa: l’annuncio preoccupa i tifosi

L’annuncio ufficiale della Salernitana, pubblicato quest’oggi con l’esclusione di Boulaye Dia dai convocati, preoccupa e non poco i tifosi. Nel corso del tardo pomeriggio sono stato svelati i convocati della Salernitana e non figura il nome del centravanti che rappresentava, fino a poco tempo fa, uno dei migliori interpreti dell’undici titolare di Paulo Sousa. Quella che segue, è la lista dei convocati per Salernitana-Torino del tecnico portoghese, che ha messo fuori ancora una volta Boulaye Dia:

PORTIERI – Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI – Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI – Bohinen, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi, Sfait;

ATTACCANTI – Botheim, Cabral, Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna.

Stessi tifosi che, nel corso dell’ultima settimana, avevano esposto uno striscione ai danni proprio di Dia, per chiedergli maggior impegno alla causa Salernitana, dopo quanto condiviso nel corso dell’ultima stagione. Messaggio probabilmente non colto alla grande adesso che la Salernitana si prende ancora tempo e schiererà Botheim al centro dell’attacco.

Non solo Dia, diverse assenze per la Salernitana

Oltre all’esclusione di Dia, finito al centro delle polemiche come già sottolineato, saranno altri due gli assenti per Salernitana-Torino. Non c’è infatti il nome di Coulibaly tra i convocati e neanche quello di Stewart.