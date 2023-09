Juve, rinforzo scudetto: arriva un’ex stella del Napoli

L’ultima giornata di serie A ha dato interessanti informazioni. Oltre a ciò c’è sempre tempo di pensare al calciomercato.

Nella quarta giornata di serie A la Juve ha battuto con un netto 3 a 1 la Lazio dell’ex Maurizio Sarri e si è portata cosi al secondo posto in solitaria. I bianconeri hanno dieci punti, distanti solo due rispetto all’Inter capolista a punteggio pieno.

La formazione di Allegri sembra molto diversa rispetto a quella dello scorso anno: più solida in difesa, un centrocampo dove i giovani Fagioli e Miretti aiutano Rabiot nell’impostazione e una coppia gol composta da Chiesa e uno scatenato Dusan Vlahovic, autore di una doppietta anche contro il club capitolino. Dopo anni difficili la squadra bianconera sembra pronta con nuove ambizioni e l’obiettivo di lottare almeno per un posto in Champions. Poi – come ha chiarito Allegri – la Juve proverà a contendere il primato a Inter, Milan e Napoli.

Intanto c’è sempre tempo da dedicare al calciomercato. Il neo dirigente Cristiano Giuntoli, arrivato in estate dopo l’esperienza al Napoli, ha pensato in questi mesi solo alle cessioni, e nello specifico a ridurre l’elevato monte ingaggi. Ora si pensa anche al mercato in entrata e la società valuta un nome molto interessante per gennaio. La trattativa non è semplice, ma c’è anche la Juve.

Juve, un campione d’Europa per Allegri

Secondo quanto riporta il sito iberico Fichajes.net il club bianconero è sulle tracce del centrocampista dell’Arsenal Jorginho Frello. L’ex Napoli è arrivato il gennaio scorso dal Chelsea, ma dopo un buon inizio è scivolato nelle retrovie nelle gerarchie di Arteta.

In questo inizio di stagione Jorginho ha collezionato solo diciotto minuti nelle prime quattro giornate e ciò dimostra quali siano le priorità tattiche dell’ex vice tecnico del Manchester City. Se Jorginho continuerà su questo trend anche nei prossimi mesi non è escluso un addio a condizioni accettabili nel calciomercato invernale.

Su Jorginho ci sono Juventus e Barcellona, entrambe sono pronte al colpo a condizioni favorevoli e i bianconeri partono anche favoriti in una possibile trattativa di mercato. Il club blaugrana difficilmente potrebbe garantire un posto da titolare al nazionale oriundo, c’è grande concorrenza e Jorginho rischierebbe la panchina anche in Catalogna.

Situazione molto diversa alla Juve dove Allegri farebbe ‘carte false’ per un uomo di esperienza come l’ex centrocampista azzurro. Quel che è certo è che Jorginho può dire addio a gennaio e sul calciatore c’è forte l’interesse anche della Juve.