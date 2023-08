Serie A: affare Diakhaby, si chiude per 10 milioni

Diakhaby potrebbe arrivare in Serie A in questo calciomercato per una cifra di 10 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli.

Ultime due settimane di calciomercato e per questo motivo le squadre di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa dei tecnici. L’obiettivo è quello di arrivare nella migliore condizioni all’inizio del campionato.

A sorpresa nei prossimi giorni di calciomercato potrebbe riaprirsi la strada che porta a Diakhaby in Serie A. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Valencia non chiude la porta alla partenza del suo difensore e vedremo se alla fine ci sarà oppure no il tanto atteso via libera a questa operazione.

Calciomercato: Diakhaby in Serie A, ecco con chi firma

Diakhaby per la nostra Serie A rappresenta una occasione di fine mercato. Nonostante le buone prestazioni messe a referto in queste ultime stagioni, il Valencia non sembra essere intenzionato a confermare il giocatore e per questo motivo si apre la strada ad una partenza. L’Italia guarda con molto interesse a questa situazione considerando che stiamo parlando di un calciatore duttile e in grado di ricoprire sicuramente più ruoli. Vedremo alla fine chi riuscirà a spuntarla, ma stiamo parlando di un calciatore importante e destinato a dare una gande mano a chi lo prenderà.

In passato si era parlato molto di Inter, ma il profilo di Diakhaby in questo calciomercato potrebbe fare molto comodo a Juventus e Milan considerando il prezzo di 10 milioni di euro. Vedremo alla fine chi la spunterà in questa lotta che si preannuncia molto agguerrita.

Molto, come detto in precedenza, dipenderà molto anche dallo stesso Valencia. Non è ancora chiaro se il club spagnolo darà il via libera a questa operazione oppure alla fine deciderà di confermare il suo calciatore. Si tratta di vicende che saranno analizzate con attenzione nei prossimi giorni e presto avremo delle conferme.

Mercato: tre squadre di A su Diakhaby

Sono tre le squadre di Serie A che guardano con attenzione a Diakhaby in questo calciomercato. L’Inter sembra essere un po’ defilata mentre Milan e Juventus sono al lavoro per capire la fattibilità di questa operazione.

Stiamo parlando di un calciatore duttile e in grado di dare una mano importante anche allo stesso club che lo acquisterà. Vedremo alla fine chi riuscirà a spuntarla.