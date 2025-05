Inter-Lazio: tegola last minute, salta il match

Brutte notizie in vista della sfida fondamentale in chiave Scudetto e Champions League. Un giocatore non sarà a disposizione per infortunio

Un infortunio cambia i piani in ottica di Inter-Lazio. Il problema fisico ha costretto il giocatore a dare forfait per il big match di questa sera, ma il rischio è quello di una stagione finita in anticipo. Le sue condizioni dovranno essere valutate con attenzione alla ripresa degli allenamenti e solo in quel momento capiremo i reali tempi di recupero da questo ennesimo guaio muscolare.

Il tempo per recuperare è davvero poco e per questo motivo si può parlare di un infortunio che mette a serio rischio la sua presenza all’ultima giornata di campionato. Poi si attenderanno i controlli medici per capire meglio l’entità del problema. Di certo si tratta di una tegola non di poco conto considerata l’emergenza che si ha in quel ruolo. Un guaio che complica un po’ il finale di stagione e la rincorsa ad un obiettivo molto importante.

Inter-Lazio: l’infortunio lo mette ko, i tempi di recupero

La sfida tra Inter e Lazio è fondamentale per entrambe le compagini. I nerazzurri non possono permettersi errori per continuare a mettere pressione al Napoli e non portare i partenopei a festeggiare già in questa giornata. I biancocelesti, invece, sono obbligati a conquistare i tre punti per proseguire a sognare la Champions League.

Una partita che la Lazio, però, affronterà senza una pedina fondamentale. Come riferito da fantacalcio.it, si è fermato per infortunio Manuel Lazzari. Il terzino ha accusato un nuovo guaio muscolare ed ora le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Le prime indiscrezioni parlano di un risentimento e, quindi, non dovrebbe essere un guaio grave. Ma sui tempi di recupero si avrà un quadro molto più chiaro solamente alla ripresa degli allenamenti.

L’infortunio di Lazzari è sicuramente una tegola importante per la Lazio. In quella posizione dovrebbe agire Marusic con Hysaj a destra visto che Nuno Tavares non è ancora al meglio. Un guaio non di poco conto considerato il fatto che siamo nel finale di stagione e i tre punti sono fondamentali in chiave Champions League.

Lazio: i tempi di recupero di Lazzari

I tempi di recupero di Lazzari sono tutti da verificare. L‘infortunio lo terrà fuori contro l’Inter e poi in base ai risultati degli esami strumentali si avrà un quadro più chiaro.

La partita contro il Lecce potrebbe essere fondamentale per il piazzamento in classifica della Lazio e la speranza di Baroni è quella di avere a disposizione anche Lazzari.